İş dünyasının lider isimleri tavla turnuvasında buluştu

Ekonomist ve Capital dergileri tarafından Aman Bodrum Residences projesinin hayata geçeceği Demirbükü Koyu’nda düzenlenen geleneksel "CEO Tavla Turnuvası"nda, iş dünyasının seçkin isimleri bir araya geldi.

Ekonomist ve Capital dergileri tarafından Aman Bodrum Residences projesinin hayata geçeceği Demirbükü Koyu’nda gerçekleştirilen “CEO Tavla Turnuvası” iş dünyasının seçkin isimlerini bir araya getirdi. Diseno ve Pernod Ricard’ın destek sponsorluğunda düzenlenen turnuvada kıyasıya bir rekabet yaşanırken, etkinliğin kazananı JetCar Oto Kiralama Firma Sahibi Yavuz Gülen oldu.

Etkinliğin açılışında konuşan Capital & Ekonomist & CEOLife Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük, etkinliğin gerçekleşmesi için emek veren Doğan Burda CEO’su Cem Başar’a, ev sahipliği yapan RePie Portföy ve destek sponsorları Diseno ve Pernod Ricard’a teşekkür etti.

“TAVLANIN POPÜLERLİĞİ ARTIYOR”

Tavlanın pek yakında dünya çapında satrançtan çok daha popüler bir oyun olma yolunda ilerlediğine dikkat çeken Büyük, şöyle konuştu:

“Çok değil, 10 -15 gün kadar önce Financial Times gazetesinin yazarlarından biri olan Oliver Roeder, ‘New York’un yeni tutkusu tavla’ başlıklı bir yazı yazdı. Tavla eşitlikçi, rakiplerin aynı zamanda sıkı arkadaşlık içinde sohbet edip, eğlenebildiği bir oyun. Tıpkı hayat gibi, şansa da yer var. Umarım bu akşam sizler de keyifli zaman geçirirsiniz.”

Konuşmaların ardından heyecanla başlayan tavla maçlarının ardından, finalde Denizbank Eski Genel Müdürü Hakan Ateş ile karşılaşan JetCar Oto Kiralama Firma Sahibi Yavuz Gülen, turnuvanın kazanan ismi oldu.



