"Antwerp modeliyle yeni bir hikaye yazılabilir"

Lüks mücevherde değer artık yalnızca nadirlik ve fiyatla ölçülmüyor. Şeffaflık, sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik yeni standartları belirlerken Antwerp modeli bu dönüşümün en güçlü örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. HRD Antwerp Türkiye Başkan Vekili Arzu Özer, “Türkiye bu modeli doğru kurgularsa küresel ölçekte güçlü bir konum elde edebilir” diyor.

Küresel mücevher sektörü, son yıllarda köklü bir dönüşümden geçiyor. Lüks kavramı artık yalnızca yüksek değerli taşlarla değil bu taşların kökeni, üretim süreçleri ve etik standartlarla birlikte değerlendiriliyor.

Özlem Aydın Ayvacı / [email protected]

Tüketici beklentilerinin değişmesiyle birlikte güven, şeffaflık ve sürdürülebilirlik sektörün temel belirleyicileri haline geliyor. Bu dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden biri ise Belçika’nın Antwerp kenti. Yüzyıllara dayanan elmas ticareti geleneğini modern regülasyonlar ve dijital izlenebilirlik sistemleriyle birleştiren şehir yalnızca bir ticaret merkezi değil aynı zamanda küresel ölçekte bir güven ekosistemi olarak konumlanıyor.

Antwerp World Diamond Centre öncülüğünde şekillenen bu yapı, doğal ve sentetik elmas ayrımından şeffaf ticaret mekanizmalarına kadar birçok alanda standart belirleyici rol üstleniyor. Pırlanta sertifikalandırma alanında faaliyet gösteren HRD Antwerp’in Türkiye Başkan Vekili Arzu Özer, lüks mücevher sektöründe yaşanan bu dönüşümü ve Antwerp modelinin Türkiye için ne ifade ettiğini değerlendirdi. Özer’e göre Türkiye, güçlü üretim altyapısı ve tasarım yetkinliğiyle önemli bir potansiyele sahip; ancak bu potansiyelin kalıcı bir küresel değere dönüşmesi için güven temelli bir sistemin inşa edilmesi kritik önem taşıyor.

Antwerp modelinin mücevher sektörüne kattığı dönüşümü nasıl tanımlarsınız?

Antwerp, yaklaşık 6 asırdır süregelen doğal elmas geleneğiyle sadece bir ticaret merkezi olmakla kalmayıp, aynı zamanda güven, standartlar ve kurumsal sürekliliğin örnek bir modeli olarak öne çıkan bir ekosistem. Doğal elmas Belçika’nın küresel saygınlığına ve üstün zanaat geleneğine işaret eden bir sembol. Bu eşsiz yapının kalbinde, Antwerp World Diamond Centre (AWDC) bulunur. AWDC’nin “Bir Mirası Koruyoruz” yaklaşımı, doğal ve sentetik elmas ayrımını net bir şekilde belirleyerek, tüketicilerin güvenini artırmayı hedefler. Bu bağlamda, 2023 yılında Belçika'da yürürlüğe giren düzenleme ile kuyumcuların sattıkları taşların doğal mı yoksa sentetik mi olduğunu açıkça belirtmesi zorunlu tutuldu. Bu adım, etik ticaret ve şeffaflık konusunda sağlam bir standart ortaya koyarak piyasanın güvenilirliğini pekiştirdi.

Antwerp modeli yalnızca tarihsel bir başarı hikayesine dayanmıyor. Güçlü ekonomik mekanizmalarla destekleniyor. Sürekli düzenlenen açık artırmalar, uluslararası alıcı ve satıcıların yoğun ilgisi ve 2026 itibarıyla uygulamaya geçirilecek performansa dayalı teşvik sistemleri kenti dinamik bir ticaret merkezi haline getiriyor. Ayrıca, son ihalelerde Kongo kökenli elmasların Antwerp’te daha yüksek fiyatlarla alıcı bulması, pazarın sahip olduğu güven primini net bir şekilde gözler önüne seriyor. Modelin sosyal yönü de oldukça dikkat çekici. Buna örnek olarak, AWDC’nin Botswana ile iş birliği içinde yürüttüğü sağlık destek projeleri gösterilebilir. Bu çalışmalar, sektörün yalnızca ekonomik anlamda değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk anlayışına dayanan bir yapı inşa ettiğini kanıtlıyor.

Türkiye güçlü üretim ve tasarım kapasitesine sahip bir ülke. Antwerp modelinden yola çıkarak, Türkiye’nin lüks mücevherde sürdürülebilir ve küresel bir marka değeri oluşturabilmesi için hangi stratejik adımlar atılmalı?

Türkiye, mücevher üretimi, altın işçiliği ve tasarım alanındaki güçlü geçmişi sayesinde büyük bir potansiyele sahip. Ancak bu potansiyelin sürdürülebilir bir küresel marka mirasına dönüştürülmesi için birkaç temel alanda stratejik ve sistematik adımlar atılması gerekiyor:

- Doğal ve sentetik elmas ayrımını netleştiren zorunlu beyan sistemi

- Uluslararası geçerliliğe sahip sertifikasyon altyapısının geliştirilmesi

- Şeffaf ticaret süreçleri ve ihale mekanizmalarının oluşturulması

- Etik üretim ve sürdürülebilirlik standartlarının benimsenmesi

- Kültürel hikaye anlatımını güçlü bir marka konumlandırmasıyla bütünleştirmek

Antwerp örneği, değer zincirinin kültürel bir mirasa dönüştürülebileceğini açıkça ortaya koymakta. Türkiye’nin stratejik avantajı ise mevcut üretim kapasitesini, tasarım yetkinliğini ve tarihsel zanaatkarlık mirasını uluslararası standartlarla harmanlayarak güven temelli bir mücevher ekosistemi oluşturmakta yatıyor.

Lüks mücevher kavramı sizce son 10 yılda nasıl evrildi?

Son yıllarda lüks mücevher anlayışı köklü bir dönüşüm geçirdi. Eskiden lüks, nadirlik ve yüksek fiyatla tanımlanırken artık hikaye, şeffaflık, etik üretim ve sürdürülebilirlik gibi değerlere odaklanıyor. Özellikle genç nesiller, ürünün kökenini, üretim şartlarını ve bunların güvenilir şekilde doğrulanmış olmasını önemser hale geldi. Sertifikalar, izlenebilirlik ve bağımsız denetimler lüks mücevherin yeni standartlarını belirliyor. Bugün gerçek lüks, sadece nadir bir taş değil; belgelenmiş, etik ve sürdürülebilir üretimle güven sağlayan mücevherler anlamına geliyor. Böylece lüksün gerçek değeri taşın ötesinde; güven, sorumluluk ve şeffaflıkta şekilleniyor.

Z kuşağı lüks mücevhere nasıl yaklaşıyor? Bu yeni neslin beklentileri Antwerp merkezli elmas ticaretini nasıl dönüştürüyor?

Yeni nesil, özellikle Z kuşağı, lüksü sahiplikten ziyade etik değerler üzerinden değerlendiriyor. Mücevherlerin parıltısından çok, kaynaklarının etik olması, çevreye duyarlılığı ve üretim sürecindeki şeffaflık ön planda. Artık lükste güven, marka algısından öte bağımsız sertifikasyon, doğrulanabilir süreçler ve izlenebilirlik ile sağlanıyor. HRD Antwerp olarak, uluslararası sertifikasyon ve analiz sistemlerimizle tüketicilere taşların özelliklerini güvenilir biçimde doğrulama imkanı sunuyoruz. Antwerp ise artık yalnızca bir elmas ticaret merkezi değil; etik değerlere bağlı, izlenebilirliğin önemini vurgulayan ve bilinçli tüketimi merkeze alan modern bir mücevher ekosistemi olarak konumlanıyor. Lüks mücevherin gerçek değerinin estetikten çok güven, şeffaflık ve sorumlulukta yattığı açıkça görülüyor.

Dijitalleşme ve blockchain tabanlı izlenebilirlik sistemleri, elmas ticaretinde güveni yeniden tanımlıyor mu?

Artık elmasın değeri, fiziksel özelliklerinin ötesinde, kaynağından son tüketiciye kadar uzanan dijital geçmişiyle belirleniyor. Küresel elmas ticaretinin merkezi Antwerp, bu dönüşümde öncü rol oynuyor. Şehirde elmasların kökeni, değerleme ve işlem bilgileri detaylı şekilde kayıt altına alınıyor. Böylece elmas hareketleri şeffaf, izlenebilir ve doğrulanabilir oluyor. Geleneksel güven anlayışının dijital altyapılarla birleşimi, sektörde daha açık ve denetlenebilir bir ticaret ortamı yaratıyor.

Küresel ekonomik dalgalanmalar ve jeopolitik riskler lüks mücevher pazarını nasıl etkiliyor?

Lüks mücevher sektörü, yüksek değerli ürünlerin hassas doğası ve küresel ticaret ağıyla olan sıkı bağlantısı nedeniyle ekonomik dalgalanmalardan ve jeopolitik risklerden hızlı bir şekilde etkilenme eğiliminde. Kriz dönemlerinde, talepte geçici daralmalar, tedarik zincirindeki aksamalar ve fiyat oynaklıkları sıkça gözlemlenebilir. Bununla birlikte, güçlü bir kurumsal altyapıya, şeffaf ticaret mekanizmalarına ve uluslararası müşteri ağına sahip merkezler bu gibi zorlu zamanlarda daha dirençli kalmayı başarır. Gelişmiş kayıt ve izlenebilirlik sistemleri, rekabetçi piyasa koşulları ve geniş coğrafi alanlara yayılmış ticaret ağları sayesinde sektör, belirsizlik dönemlerinde bile sürdürülebilirlik ve güven sağlamayı sürdürür.

Önümüzdeki 5–10 yıl içinde lüks mücevher sektöründe hangi makro trendlerin öne çıkacağını düşünüyorsunuz?

Kişiselleştirilmiş ürünler, müşteri beklentilerini karşılamada öne çıkıyor. İnsanlar artık standart ürünler yerine tarzlarına uygun ve özel tasarım mücevherleri tercih ediyor. Elmas ve nadir taşlar ise hem yatırım hem güvenli liman olarak ilgi görüyor. Sürdürülebilir ve etik üretime sahip premium ürünler, çevreye duyarlılık ve şeffaf tedarik zinciriyle talep görüyor. Dijitalleşme, online açık artırmalar, e-ticaret platformları ve dijital sertifikalar genç nesil arasında yükselişte.

Türkiye gibi yükselen mücevher üreticisi ülkeler için Antwerp modeli hangi açılardan örnek teşkil edebilir?

Türkiye, tasarım ve üretim alanında önemli bir ivme yakalamış durumda. Bununla birlikte, küresel ölçekte sürdürülebilir bir değer oluşturabilmek için güven odaklı bir sistemin varlığı büyük önem taşıyor. Her bir unsurun kayıt altına alınarak izlenebilir hale getirilmesi, uluslararası alıcılar nezdinde duyulan güveni artıracaktır. Güçlü bir profesyonel altyapının yanı sıra etkili stratejik iş birliklerinin, nitelikli eğitim programlarının ve kapsamlı sertifikasyon sistemlerinin oluşturulması hem kalite hem etik değerlerin korunmasında kritik bir rol oynar. Bu yaklaşım sayesinde Türkiye, marka itibarını daha da güçlendirebilir ve küresel pazarda kalıcı bir şekilde öne çıkarak uzun süreli bir değer yaratabilir.

Antwerp’in 500 yıllık geleneği ile modern finans ve teknoloji sistemleri arasındaki denge nasıl korunuyor?

500 yıllık elmas ticareti geleneğini modern finans ve teknolojiyle bir araya getirmek, sektörün dengede kalmasının temel unsurlarından biri haline geldi. Her bir taşın kaydı, şeffaf ve denetlenebilir bir sistemle saklanıyor; dijital izleme ve veri altyapısı da geleneksel güven anlayışını güçlendiriyor. Çevrimiçi açık artırmalar, uluslararası ticaret anlaşmaları ve dijital platformlar sayesinde hem adil fiyatlandırma hem de global erişim mümkün hale geliyor. Bu yenilikçi yaklaşım, köklü mirası günümüz değerleriyle harmanlayarak sektörde hem güveni pekiştiriyor hem de verimliliği artırıyor.