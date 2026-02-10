Saint-Gobain Türkiye’nin yeni CEO’su Murat Savcı oldu

2020 yılında İzocam Genel Direktörü olarak Saint-Gobain Grubu’na katılan Murat Savcı, Saint-Gobain Türkiye’nin yeni CEO’su oldu. Savcı, bu görevi 1 Eylül 2021’den bu yana yürüten ve kariyerine grup dışında devam etme kararı alan Aykut Aydoğan’dan devraldı.Murat Savcı, Saint-Gobain’in Türkiye’de 12 markası ile faaliyet gösteren şirketlerinin yönetiminden sorumlu olacak ve bu kapsamda Saint-Gobain Türkiye şirketleri Weber, Chryso, Saint-Gobain Aşındırıcılar ile iki ortaklık şirketi İzocam ve Dalsan’ın yönetim kurullarında görev alarak, Saint-Gobain’in Türkiye’deki kilit operasyonlarının stratejik yönetişimine liderlik edecek.

Öncelikleri arasında Saint-Gobain’in yeni stratejik planı “Lead & Grow” doğrultusunda şirketin bütünleşik çözüm sunan konumunu güçlendirmenin, müşteriler için tercih edilen iş ortağı konumunu pekiştirmenin ve tüm iş kollarında uzun vadeli, sürdürülebilir ve kârlı büyümeyi hızlandırmanın yer aldığını vurgulayan Murat Savcı şunları söyledi:

"Türkiye, yapı ve altyapı çözümleri alanında önemli bir potansiyele sahip. Önümüzdeki dönemde bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirecek adımlar atacağız. Türkiye organizasyonunun uzun vadeli, sürdürülebilir ve kârlı büyümesini bir adım ileri taşıyacağız. Bu doğrultuda düşük karbonlu ve yüksek katma değerli çözümlerimizi daha da geliştirecek, müşterilerimize daha entegre hizmetler sunarak topluma, çevreye ve paydaşlarımıza değer katan iş anlayışımızı daha da güçlendireceğiz.”