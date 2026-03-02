"Ballı Süt" oyununun prömiyeri gerçekleşti

Yapımcılığını Aksel Bonfil ve Begüm Ertuğrul’un üstlendiği, hikayesi Önem Günal’a ait olan, Anıl Can Beydilli’nin yazıp yönettiği oyun, babaanneleri tarafından büyütülen ancak yıllar içinde birbirlerinden uzaklaşmış iki kız kardeşin geçmişle ve birbirleriyle yüzleşmesini sahneye taşıyor.

Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya’yı ilk kez aynı tiyatro projesinde buluşturan ‘Ballı Süt’, 28 Şubat akşamı Fişekhane Ana Sahne’de prömiyerini gerçekleştirdi. Kültür, sanat, gastronomi ve yaşamı bir araya getiren Fişekhane, tarihi atmosferini koruyarak geçmişi bugüne taşıyan yapısıyla bu özel geceye ev sahipliği yaptı.

Derya ve Asiye’nin Hikayesi

Üç farklı zaman diliminde ilerleyen oyun, çocukluk travmasının iki farklı karakter üzerindeki etkisini ele alırken, ‘güçlü olmak’ ile ‘yalnız kalmak’ arasındaki ince çizgiye odaklanıyor. Derya ve Asiye’nin hikayesi; bastırılmış yasları, yarım kalmış duyguları ve dönüşen kardeşlik bağını acı ile mizahın iç içe geçtiği bir anlatımla seyirciyle buluşuyor.



“Ballı Süt” Yeniden Fişekhane Sahnesinde Olacak



Prömiyer gecesinde yoğun ilgi gören “Ballı Süt”, 10 Nisan ve 8 Mayıs tarihlerinde Fişekhane Ana Sahne’de yeniden seyirciyle buluşacak. Özak Global Holding’in İstanbul’a kazandırdığı Fişekhane, Özak Kültür Sanat Eğitim Vakfı (ÖZAKKSEV) çatısı altında hazırlanan sahne programıyla, kültür ve sanatı odağına alan yaklaşımı doğrultusunda sezon boyunca nitelikli yapımları sanatseverlerle buluşturmayı sürdürüyor.

Mart’ta dikkat çeken yapımlar

Kültür, sanat, gastronomi ve yaşamı bir araya getiren Fişekhane, Mart ayında yetişkinler ve çocuklara yönelik kapsamlı sahne seçkisiyle sanat dolu bir program sunuyor. Tarihi atmosferini koruyarak geçmişi bugüne taşıyan Fişekhane, mart programında komediden drama, politik taşlamadan kabareye, klasiklerden çağdaş uyarlamalara uzanan geniş repertuvarıyla farklı anlatı biçimlerini aynı sahnede buluşturuyor. Güçlü oyunculuk performansları, ödüllü yapımlar ve zengin tür çeşitliliğiyle program, her yaştan izleyiciye hitap eden çok katmanlı bir kültür sanat deneyimi sunuyor. Uzun yıllardır beraber olduğu hayat arkadaşından ayrılan bir kadının hikayesini anlatan “Bu Hikaye Senden Uzun Osman”, prömiyerini 2 Mart Pazartesi saat 20.30’da Fişekhane Ana Sahne’de yapıyor. Aylin Balboa’nın aynı adlı eserinden uyarlanan oyun, Şenay Gürler’in güçlü performansıyla sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor. Seyirciden tam not alan “Kürk Mantolu Madonna”, 4 Mart Çarşamba saat 20.30’da Sabahattin Ali’nin zamansız eserini güçlü bir yorumla izleyiciyle buluşturuyor. 5 Mart Perşembe saat 20.30’da ise 25. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde Yılın Komedi Yapımı seçilen “Aşk Listesi” sahnede. “Hayalinizdeki insanı gerçekten tarif edebilir misiniz?” sorusundan yola çıkan oyun, dostluk ve kader kavramlarını eğlenceli bir çerçevede ele alıyor.

Klasiklerden Çağdaş Yorumlara

7 Mart Cumartesi saat 20.30’da Fişekhane Ana Sahne’de “Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz” izleyiciyle buluşuyor. Sam Shepard’ın 1980 yılında kaleme aldığı ve dünya çapında sahnelenen “True West” oyunundan uyarlanan yapım, iki kardeşin yeniden karşı karşıya gelişini ve aralarındaki gerilimi modern bir yorumla sahneye taşıyor.

8 Mart Pazar saat 16.00’da sahnelenecek “Doğu Ekspresinde Cinayet”, Agatha Christie’nin kült romanını sahneye taşıyarak seyirciyi karla kaplı bir tren yolculuğunda soluksuz bir gizeme dahil ediyor. Kara saplanan Doğu Ekspresi’nde işlenen cinayetin ardındaki sır perdesi, sahnede zamanla yarışan bir soruşturmaya dönüşüyor.

Klasik bir başyapıt olan “Cimri”, Molière’in yüzyılları aşan metnini güçlü bir yorumla sahneye taşıyor. İnsan doğası, para tutkusu ve aile ilişkilerini mizahi bir dille ele alan oyun, 15 Mart Pazar saat 16.00’da Fişekhane Ana Sahne’de seyirciyle buluşuyor.

İlişkiler ve İçsel Yüzleşmeler

Dolunay Soysert ve Bülent İnal’ın çarpıcı performanslarıyla “Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler”, 24 Mart Salı saat 20.30’da sırların, yalanların ve tehlikeli oyunların gölgesinde evlilik kurumunu mercek altına alıyor.

25 Mart Çarşamba saat 20.30’da sahnelenecek “İyi Değilim Ama Anlatacak Kadar da Kötü Değilim”, Esra Dermancıoğlu’nun yazıp, yönetip oynadığı güçlü bir anlatıyla izleyici karşısına çıkıyor. Oyun, Mine ve Memo’nun dijital çağın tüketim ilişkileri ve ebeveyn mirasının gölgesinde şekillenen aşkı, sert ama mizahi bir anlatımla sahneye taşıyor.

26 Mart Perşembe saat 20.30’da seyirciyle buluşacak olan kara komedi “Deli misin Sen?”, iyiliğin delilik sayıldığı bir çağda akıl ile hakikat arasındaki sınırları sorguluyor. Zeynep ile Cem’in, görünmez ama fazlasıyla gerçek “Şükrü Abi”nin gölgesinde kesişen hikayesi, kahkaha ile gerilim arasında savrulan modern bir fabla dönüşüyor.

“Elma Labrador Çimen” ise Matthew Seager’ın çok ödüllü metninden uyarlanan, Alzheimer’ın gölgesinde yeniden anlatılmak istenen 50 yıllık bir aşk hikayesini sahneye taşıyor. Engin Hepileri ve Nergis Öztürk’ü buluşturan oyun, 27 Mart Cuma saat 20.30’da sergilenecek.

Toplumsal Eleştiri ve Sahne Arkası Kaosu

Nobel ödüllü yazar Dario Fo’nun en bilinen politik komedilerinden “Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!” 28 Mart Cumartesi saat 20.30’da sahnede olacak. Oyun, artan hayat pahalılığı karşısında iki işçi ailesinin sisteme karşı verdiği mücadeleyi mizahın sert diliyle anlatıyor.

29 Mart Pazar saat 17.00’de sahnelenecek “Oyunun Oyunu”, sahne arkasındaki kaosu ve karışan replikleri merkezine alarak tempolu ve katmanlı bir komedi sunuyor. Engin Alkan, Günay Karacaoğlu ve Salih Kalyon’un başrollerini paylaştığı yapım, tiyatronun iç dinamiklerine eğlenceli bir bakış getiriyor.

Nostalji ve Modern Komedi

30 Mart Pazartesi saat 20.30’da “Yonca’nın 90’lar Ekspresi”, 90’ların ruhunu sahneye taşıyarak izleyiciyi nostalji ile bugünün estetiği arasında bir yolculuğa çıkarıyor.

Fişekhane Ana Sahne, Mart programının kapanışını 31 Mart Salı saat 20.30’da “Eşyanın Tabiatı” ile yapıyor. Gizemli bir iş ilanıyla yolları kesişen Yavuz ve Yasemin’in sıra dışı karşılaşması, akıl oyunları ve sürprizlerle ilerleyen tempolu bir komediye dönüşüyor.

Masallar ve Müzikaller

Fişekhane, Mart ayında çocuklara ve ailelere yönelik müzikal seçkisiyle sahnesini masallarla buluşturuyor. 1 Mart Pazar saat 12.00’de sahnelenecek “Sevimli Cin ve Alaaddin – Özgürlük Şarkısı”, klasik bir masalı yeniden yorumlayarak çocukları interaktif bir serüvene davet ediyor. Hayallerin ve zarafetin sahneye taşındığı “Balerin Prensesler” ise 7 Mart Cumartesi saat 12.00’de müzik ve dans eşliğinde minik sanatseverlerle buluşuyor.

8 Mart Pazar saat 12.00’de sahnelenecek “Çizmeli Kedi Müzikali”, renkli kostümleri ve neşeli müzikleriyle çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Mart ayı programında yer alan bir diğer yapım olan “Güzel ve Çirkin”, 14 Mart Cumartesi saat 12.00’de asıl güzelliğin insanın içinde olduğu mesajını sahneye taşıyor.

Bir aile müzikali olan “Alice”, fantastik karakterleri, müzikleri ve enerjik performanslarıyla 15 Mart Pazar saat 12.00’de izleyici karşısına çıkıyor. 28 Mart Cumartesi saat 12.00’de sahnelenecek “Çılgın Profesör” ise bilim ve eğlenceyi bir araya getirerek çocukları keşif dolu bir yolculuğa davet ediyor.

Mart ayının son çocuk oyunu “Oz Ülkesi”, Oz Büyücüsü masalının müzikal uyarlaması olarak 29 Mart Pazar saat 12.00’de sahneleniyor. Yaratılan masalsı atmosfer, yalnızca çocukları değil yetişkinleri de büyülüyor.

ÖzakKSEV ile Çok Katmanlı Bir Sahne Programı

Fişekhane’nin sahne programları, Özak Global Holding’in, geçmişin değerlerini geleceğin başarı ve ilham öyküleriyle buluşturma vizyonu doğrultusunda faaliyet gösteren Özak Kültür Sanat Eğitim Vakfı (ÖZAKKSEV) vizyonuyla hayata geçiriliyor. Farklı disiplinlerden üretimleri bir araya getiren bu program, her yaştan izleyiciye ulaşan sürdürülebilir ve nitelikli bir kültür sanat platformu oluşturmayı amaçlıyor.