Garanti BBVA, TL İhracat Kredisi ürününü dijital kanallardan erişilebilir hale getirdi

Garanti BBVA, dış ticaret ve ihracat finansmanında müşterilerine daha hızlı ve kolay bir deneyim sunmak amacıyla TL İhracat Kredisi'ni dijital kanallardan da erişilebilir hale getirdi.

İhracat yapan şahıs firmaları ve tüzel müşteriler, şubeye gitmeden krediye ulaşabiliyor ve hem mevcut limitleri kapsamında hem de limitleri yoksa limite başvurarak işlemlerini tamamlayabiliyor. BSMV istisnasına sahip olan bu kredinin, 24 aya varan vadelerle kullanılabildiği belirtildi.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, "Garanti BBVA'da dijital kanallar üzerinden sunduğumuz hizmetlerin kapsamını her geçen gün genişletiyoruz. TL İhracat Kredisi'nin dijital kanallarda kullanılabilir hâle gelmesiyle, ihracatçılarımız finansman ihtiyaçlarını kesintisiz ve kolay bir şekilde karşılayabilecek, işlerini büyütmeye odaklanabilecekler. Hedefimiz finansal hayatlarının her adımında müşterilerimizin yanlarında olmak. Müşterilerimizin tüm işlemlerini zahmetsiz ve hızlı şekilde gerçekleştirebilmeleri için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.