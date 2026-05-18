VakıfBank’tan 1,2 milyar dolar sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre kredi kapsamında 484 milyon dolar ve 574 milyon Euro tutarında kaynak temin edildi. 367 gün vadeli kredinin maliyeti dolar dilimi için SOFR + yüzde 1,25, Euro dilimi için ise Euribor + yüzde 1,10 seviyesinde gerçekleşti.

Yüzde 110’un üzerinde yenileme oranı

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, sendikasyon işlemine 18 ülkeden 44 bankanın katıldığını belirtti.

Arslan, “İşlemde 16 bankanın en yüksek seviyede katılım sağlaması ve geçen yılın aynı döneminde yer almayan 5 yeni bankanın sendikasyona dahil olması, bankamızın uluslararası piyasalardaki ilişkilerinin sürdüğünü ve Türk ekonomisine yönelik ilginin devam ettiğini gösteriyor” dedi.

“İlk 5 ayda 5,8 milyar dolar tutarında kaynak sağladık”





2026 yılı boyunca uluslararası piyasalardan kaynak teminine devam ettiklerini belirten Arslan, şu bilgileri paylaştı:

“2026 yılının ilk çeyreğinde Dünya Bankası garantisi altında sağlanan 1,5 milyar Euro tutarındaki fonlama ve yılın ikinci çeyreğinde Apollo ile gerçekleştirilen 1,3 milyar dolarlık DPR işleminin ardından yenilediğimiz s��rdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisiyle birlikte yılın ilk 5 ayında uluslararası piyasalardan toplam 5,8 milyar dolar tutarında yeni kaynak sağladık.”

Arslan, yurt dışından sağlanan kaynakların ihracat, istihdam, teknoloji, verimlilik ve dijital dönüşüm odaklı alanlarda değerlendirileceğini ifade etti.