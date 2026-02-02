Garanti BBVA'dan sürdürülebilir finansmana 1 trilyon lirayı aşan kaynak

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, sürdürülebilir finansman alanındaki uzun vadeli taahhüdü kapsamında önemli bir noktaya ulaştı. Banka, 2018-2029 yıllarını kapsayan 3,5 trilyon liralık yeni sürdürülebilir finansman hedefi doğrultusunda, ocak ayı itibarıyla 1 trilyon liranın üzerine çıktı.

Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, sürdürülebilir konut finansmanı, düşük karbonlu üretim, kadın girişimcilik ve sosyal altyapı projeleri gibi pek çok alanda finansman sağlayan banka, kaynakları çevresel ve toplumsal etki yaratacak alanlara yönlendirmeyi sürdürüyor.

Garanti BBVA, müşterilerine yalnızca finansman sunmakla kalmayıp karbonsuzlaşma planlarının oluşturulmasından iklim risklerinin yönetilmesine kadar dönüşüm yolculuklarında danışmanlık ve rehberlik yapıyor.

Sürdürülebilir finansman yaklaşımını uluslararası standartlarda şeffaflık ve ölçümleme esaslarıyla yürüten Garanti BBVA, Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) 2025 değerlendirmesinde "İklim Değişikliği", "Su Güvenliği" ve "Orman" değerlendirmelerinin tamamında "A" notu alan finansal kurumlar arasında yer alıyor.

- "Sürdürülebilirliği işimizin sebebi olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, sürdürülebilirliği ulaşılması gereken bir hedef değil, işlerinin sebebi olarak ele aldıklarını belirtti.

Kaynak tahsisinden risk yönetimine kadar tüm süreçleri iklim ve doğa pozitif bir bakış açısıyla yeniden şekillendirdiklerini aktaran Akten, "Yenilenebilir enerji yatırımlarından yeşil dönüşüm projelerine, kapsayıcı büyümeden toplumsal etkiye uzanan geniş bir alanda dönüşümün finansal altyapısını inşa etmeyi sürdürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Sürdürebilir finansmanda elde ettikleri sonuca değinen Akten, şu ifadeleri kullandı:

"Geldiğimiz noktada sürdürülebilir finansmanda 1 trilyon lira eşiğini aşmamızı yatırımcılarımızın, müşterilerimizin ve diğer tüm paydaşlarımızın bize duyduğu güvenin somut bir göstergesi olarak görüyoruz. Amacımız, bugünün ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılarken, gelecek nesiller için de daha yaşanabilir, dayanıklı ve sürdürülebilir bir dünya bırakılmasına katkı sağlamak. Bu doğrultuda, uzun vadeli taahhüdümüz kapsamında sürdürülebilir finansmanı Türkiye'de dönüşümün en önemli kaldıraçlarından biri olarak geliştirmeye devam edeceğiz."