“Türkiye’nin en iyi dijital bankası olmayı hedefliyoruz”

Burgan Bank Türkiye, hızla değişip dönüşen dijital dünyayı şekillendiren bir banka olma hedefiyle yola çıkarak Ekim 2021’de ON Dijital Bankacılık platformunu hayata geçirdi.

Capital Dergisi / Dijitale Yön Veren Markalar / Aralık 2025

Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, ON’u diğer dijital bankalardan ayıran en önemli farkın ‘rahat bankacılık’ anlayışını teknolojiyle bütünleştiren bir ekosistem sunması olduğunu söylüyor. “2021’de hizmete başladığımızda beş yılda bir milyon müşteri hedefliyorduk ancak bu hedefi üç yılda yakaladık. 2024’te dijital müşteri ediniminde sektör yüzde 13 büyürken, ON Dijital olarak yüzde 106’lık büyüme ile yıl sonunda 1 milyon kullanıcı eşiğini geçtik” diyen Murat Dinç ile ON Dijital Bankacılık’ın geldiği noktayı ve yeni dönem hedeflerini konuştuk.

ON Dijital Bankacılık nasıl doğdu?

Mayıs 2021 itibarıyla hayatımıza giren-şubeye gitmeden, dilediğiniz yerden bir banka müşterisi olma imkânının önünü açan - uzaktan müşteri edinimi düzenlemesi dijital bankacılığa yeni bir boyut getirdi. TBB verilerine göre, 2024 yılı ocak ayında uzaktan müşteri edinimi, ilk kez şube müşteri kazanımını geride bıraktı. Ardından uzaktan müşteri ediniminde dijital kanalların payı artış trendini sürdürdü. Bu gelişmeler, fiziksel şubelere bağımlılığın azaldığını, dijital bankacılığın hız ve erişilebilirlik açısından müşteri beklentilerinde öne çıktığının göstergesi. Burgan Bank Türkiye olarak, biz de hızla değişip dönüşen bu dijital dünyayı şekillendiren bir banka olma hedefiyle yola çıktık. Ekim 2021’de ON Dijital Bankacılık platformumuzu hayata geçirdik. ON Dijital’in arkasında Burgan Bank’ın alanındaki uzmanlığı, tecrübesi ve bankanın ana hissedarı KIPCO Grubu’nun mali gücü ile MENAT bölgesindeki güçlü konumlanması yer alıyor. ON Dijital Bankacılık, dijitalleşmeye yaptığımız yatırımın ötesinde, bankacılık sektörüne yenilikçi bir bakış kazandıran bir platform. ON Dijital Bankacılık platformumuzu; müşterilerimize ilk andan itibaren hızlı, pratik ve güvenli bir dijital bankacılık deneyimi sunmak üzere tasarladık.

Kuruluşunuzdan bu yana gerçekleşmeler nasıl?

ON’un dört yılda geldiği nokta, Türkiye’de dijital bankacılığın gelişim hızını gösteren çok çarpıcı bir örnek. 2021’de hizmete başladığımızda beş yılda bir milyon müşteri hedefliyorduk; ancak bu hedefi üç yılda yakaladık. 2024’te dijital müşteri ediniminde sektör yüzde 13 büyürken, ON Dijital olarak yüzde 106’lık büyüme ile yıl sonunda 1 milyon kullanıcı eşiğini geçtik. Bu süreçte uzaktan müşteri edinimi tarafında en yüksek başarı oranına sahip dijital platformlardan biri olduk. 2023 yılı sonu ile 2025 Ekim sonunu karşılaştırdığımızda bireysel kredilerde 3,1; kredi mevduat hesabı bakiyesinde 37, mevduat hacminde 1,4 kat, sigorta komisyonlarında 60 kat büyüme gerçekleştirdik. Aynı dönemde ON Dijital müşterilerinin yatırım fonu büyüklüğünde ise sekiz kat artış oldu. 2025’te de bu hızımızı pazar payımızı arttırarak devam ettiriyoruz. Özellikle kampanya yoğun dönemlerde uzaktan müşteri edinimi pazar payımızın yüzde 10’a yaklaştığı ayları artık çok rahatlıkla görebiliyoruz. Taşıt kredilerinde özel bankalar arasındaki pazar payımız da sektörü domine edecek şekilde yaklaşık yüzde 8,5’e ulaştı. 2023 sonu-2025 Ekim arası dönemde ihtiyaç kredilerinde ise pazar payımız 2,4 kat arttı. 2025’te yalnızca müşteri sayısında değil ürün ve fonksiyonlarımızı zenginleştirerek müşterilere daha iyi hizmet verebilmek adına büyük yatırımlarda bulunduk. Müşterilerimizin heyecanla beklediği kredi kartı, şans oyunu ödemeleri, yurtdışı para transferi, sigorta gibi fonksiyonları ekleyerek müşteri memnuniyetini daha da arttırmaya yönelik aksiyonlar aldık. 2025 yılında ON Mobil uygulamamızı tamamen yenileyerek tüm bu süreçleri paralel bir şekilde götürdük. Kredi kartını çok kısa sürede 10 binlerce müşterimiz aktif olarak kullanmaya başladı, sigorta ürünlerimizi kullanan müşteri sayımız da bir önceki yıl başına göre 6,3 kata yakın artış gösterdi. ON Mobil’den müşterilere kullandırdığımız dijital kredi adedimiz 2025 Ekim sonunda 2023 yılına göre yaklaşık altı, 2024 yılına göre üç kat artmış durumda.

Öne çıkan ürün, hizmet ve çözümlerinizden bahseder misiniz?

ON Dijital ekosistemini bütüncül bir yaklaşımla büyüterek, kullanıcı deneyimini merkezine alan birçok yeniliği hayata geçirdik. Bu dönemde geliştirdiğimiz ürünlerin ortak noktası, sade, hızlı ve masrafsız bir bankacılık anlayışı üzerine inşa edilmiş olmaları. ON Kredi Kartı, bu vizyonun en güçlü örneklerinden biri. Aidatsız yapısı, sade tasarımı ve esnek ödeme çözümleriyle kullanıcıların günlük yaşamında fark yaratıyor; marketten restorana uzanan geniş bir harcama yelpazesinde aylık 1.500 TL’ye varan indirim avantajı sunuyor. “Dünya döndükçe kart ücreti yok” anlayışıyla piyasaya sunduğumuz bu ürün, masrafsız bankacılığın somut bir sembolü haline geldi. Yatırım alanında ON ROBO ve ON FX, yatırım dünyasını herkes için erişilebilir kılma hedefimizin en güçlü temsilcileri. Yapay zekâ destekli akıllı danışman ON ROBO, müşterilerin risk profiline uygun fon dağılım önerileri sunarken; ON FX ve ON Fon Evreni, kullanıcıların döviz ve fon işlemlerini birkaç tıkla gerçekleştirebildiği entegre bir platform oluşturuyor. Yıl içinde ON Dijital olarak kullanıcılarını kripto varlık dünyasına bir adım daha yaklaştıran yeni bir hizmeti devreye aldık. ON Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden sunduğumuz bu yeni özellikle, kullanıcıların anlaşmalı kripto platformlarına haftanın her günü anında, güvenli ve hızlı TL transferi yapabilmesine olanak tanıyoruz. Önde gelen kripto platformlarıyla gerçekleştirdiğimiz bu entegrasyon sonucunda, geleneksel bankacılık ile dijital varlık platformları arasında köprü kuran stratejik bir adım attık.

İş birlikleriniz hakkında da bilgi verebilir misiniz?

Birkaç ay önce ON Dijital Bankacılık olarak Visa ile yeni bir iş birliğini hayata geçirdik. Bu iş birliği sonucunda, Visa Direct’in uluslararası hesaba para transferi hizmetini Türkiye’de ilk kez, üstelik ücretsiz sunan banka olduk. Bu kapsamda müşteriler, Amerika, Kanada, İngiltere ve Avrupa ülkeleri dahil 30’dan fazla ülkeye dakikalar içinde, hızla ve güvenli para transferi yapabiliyor. Ayrıca, yurt dışı ATM işlemlerini ücretsiz gerçekleştirebiliyor.

‘ON Asistan’ tarafındaki son yenilikler neler?

Geçtiğimiz haftalarda ON Dijital çatısı altında geliştirdiğimiz yapay zekâ destekli, Büyük Dil Modeli (LLM) tabanlı dijital asistan “ON Asistan”ı web sitesi üzerinden tüm müşterilerimizin kullanımına sunduk. ON Asistan ile müşterilerimize bankacılık ürünleriyle ilgili hızlı yanıtlar sunarak ve yönlendirme sağlayarak onların daha etkin finansal karar almalarını destekliyoruz. Bunun yanında, müşterilerin deneyimlerini daha doğal, akıcı ve interaktif bir yapıyla zenginleştiriyoruz. Hibrit mimarisiyle yalnızca bilgi sunmakla kalmayan ON Asistan, aldığı geribildirimlerden öğrenme ve kendini sürekli geliştirme özellikleriyle de rakiplerinden farklılaşıyor. Son olarak, ON Dijital ile müşterilerimize avantajlı ürün ve hizmetlerle fayda sağlarken, pek çok markayla yaptığımız iş birlikleriyle onların farklı ihtiyaçlarını karşılamaları noktasında da hayatlarına dokunduğumuz bir ekosistem inşa ediyoruz. Burgan Bank’ın gücüyle, Türkiye çapında mobilya, beyaz eşya, sağlık ve teknoloji gibi farklı alanlarda 6.400’den fazla bayi iş birliği ile tüketici finansmanı hizmeti sağlıyoruz. Migros, Vatan Bilgisayar, Troy, Mi, Samsung, Beko, Karaca, Xiaomi, Suv Market, Otokoç, Otoplus, Skoda, Doğtaş, Bellona, İstikbal, Mondi, İder, Gündoğu gibi pazarı domine eden firmalar ile çalışıyoruz.

IoT, Big Data, yapay zekâ ve cloud gibi teknolojilerde hangi yatırımları yapıyorsunuz?

Teknolojik alt yapımıza ve yapay zekâ tabanlı bankacılık uygulamalarına sürekli yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Günümüzde veri, bankacılıkta en kritik konuların başında geliyor. Müşteri davranışlarını daha derinlemesine analiz edebilmek ve bu veriyi stratejik karar alma süreçlerine entegre edebilmek için büyük yatırımlar yapıyoruz. Veri analitiği altyapılarımızı güçlendirerek, müşterilerimize daha doğru ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunuyoruz. Diğer yandan, yapay zekâ destekli çözümlerle, müşteri hizmetleri, dijital danışman ve kişiselleştirilmiş öneriler ile müşteri memnuniyetini artırıyoruz. Burgan Robo ve ON Robo Yatırım Danışmanlığı Platformumuz ile yapay zekâ destekli algoritmalarla müşterilerimizin risk profiline uygun yatırım fonu önerileri sunuyoruz. Kişiselleştirilmiş Mobil Uygulama Deneyimimiz ile harcama alışkanlıklarına göre kullanıcıya özel kampanyalar veya tasarruf, yatırım önerileri sunuyoruz. Sahte veya riskli dijital başvuruları yapay zekâ ile tespit edip başvurulardaki anomalileri makine öğrenmesi modelleriyle analiz ediyoruz. ON Asistan gibi LLM tabanlı çözümlerimiz de üretken yapay zekânın dijital bankacılıktaki potansiyelini ortaya koyuyor. Bu sistemler, müşterilerimizin sorularına anında yanıt verirken, aynı zamanda öğrenerek kendini geliştiren bir yapıya sahip.

“DİJİTALLEŞMEYİ STRATEJİK BİR KALDIRAÇ OLARAK KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“Önümüzdeki dönemde de güçlü finansal yapımızı korurken, dijitalleşmeyi stratejik bir kaldıraç olarak kullanmaya devam edeceğiz. Müşteri deneyimini sürekli iyileştiren, ürün çeşitliliğini artıran ve yenilikçi teknolojileri iş süreçlerimize entegre eden bir banka olma hedefimiz değişmeyecek. Ekosistem oyuncuları ve girişimlerle kurduğumuz iş birlikleriyle yalnızca finansal hizmetleri dönüştürmekle kalmayıp, müşterilerimize daha fazla değer yaratan bir dijital ekosistem inşa ediyoruz. Bu kapsamda, fintech ve retailtech alanlarındaki girişimlerle iş ortaklıklarımızı güçlendirerek, sektörün gelişimine katkı sağlayan bir marka olarak konumumuzu pekiştiriyoruz. Beş yıl içinde 5 milyon müşteriyi aşma hedefiyle Türkiye’nin en iyi dijital bankası olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz.”





“KULLANICILARIMIZIN DENEYİMİNİ SEZGİSEL VE YALIN BİR HALE GETİRDİK”

“HIZIMIZLA FARK YARATIYORUZ”

ON’u diğer dijital bankalardan ayıran en önemli fark, ‘rahat bankacılık’ anlayışını teknolojiyle bütünleştiren bir ekosistem sunması. Müşterilerimize hem mental hem de fiziksel rahatlık sunuyoruz. Dijitalleşmenin getirdiği maliyet avantajını da müşterilerimize fayda olarak yansıtıyoruz. Ücretsiz Havale, EFT ve FAST imkânı, kredide düşük mevduatta yüksek faiz oranları bu yaklaşımın yansımaları. Diğer bir rekabet avantajımız da hızımız. Uzaktan müşteri edinimi sürecimizi oldukça kısalttık. Ortalama beş dakikada ON Dijital Bankacılık müşterisi olabiliyorsunuz. Sektörde bu süreyle fark yaratan bir deneyim sunuyoruz.

“EN TEMEL FONKSİYONLARI SUNUYORUZ”

Mobil uygulamamızı, tüm süreçlerimizde müşterinin en hızlı ve en kolay şekilde işlem yapabilmesini sağlayacak şekilde geliştiriyoruz. En öncelikli amacımız müşterilerimizin günlük yoğun iş akışında da bankacılık işlemlerini hızlıca yapabilmeleri, yatırımlarına birkaç tıkla yön verebilmeleri. Dijital kanallarımızdan sunduğumuz fonksiyonları gerçekten ihtiyaç duyulan 250 temel fonksiyonun üstüne çıkardık. Bu fonksiyonları da en sade ve hızlı biçimde sunmayı tercih ettik. Müşterilerimize daha da fazla değer yaratacak fonksiyonları eklemeye devam ediyoruz. Bu yaklaşım sayesinde kullanıcılarımızın deneyimini pürüzsüz, sezgisel ve yalın hale getirdik.