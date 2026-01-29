Garanti BBVA Global Finance ödüllerinde üç kategoride ödül aldı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, "Türkiye'nin En İyi Sürdürülebilir Finansman Bankası" seçilirken, Antalya-Alanya Otoyolu Projesi için sağlanan sürdürülebilirlikle bağlantılı finansmanla "Orta ve Doğu Avrupa'da Yılın Sürdürülebilir Finansman Anlaşması" ve "Orta ve Doğu Avrupa'da Toplulukları Destekleyen En İyi Banka" ödüllerinin de sahibi oldu.

Global Finance editörlerinin değerlendirmesinde, bankanın sürdürülebilir finansmanı iş modelinin merkezine alan yaklaşımı, çevresel ve sosyal etki odaklı çözümleri ile Türkiye ve bölgede yarattığı somut katkıların belirleyici olduğu ifade edildi. Garanti BBVA, 2018-2025 dönemi için açıkladığı sürdürülebilir finansman hedefini planlanandan önce tamamlarken, 2018-2029 dönemini kapsayan 3,5 trilyon liralık sürdürülebilir finansman taahhüdünde de bulunmuştu.

Banka, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir konut, turizm ve tarım finansmanı gibi alanlarda reel sektörün dönüşümünü desteklemeye devam etmeyi hedefliyor. Ödül getiren projelerden Antalya-Alanya Otoyolu Projesi için sağlanan 1,7 milyar avro tutarındaki finansman, Türkiye'de kurumsal bir şirkete sağlanan büyük ölçekli sürdürülebilirlikle bağlantılı kredi işlemleri arasında yer alıyor.

- "Uzun vadeli değer üreten çözümler geliştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, sürdürülebilirliği bir ürün ya da dönemsel bir gündem olarak değil, iş yapış biçimlerinin temel unsuru olarak ele aldıklarını belirtti.

İklim kriziyle mücadeleden kapsayıcı büyümeye, altyapı yatırımlarından toplumsal kalkınmaya kadar uzanan alanda müşterilerle uzun vadeli değer üreten çözümler geliştirdiklerini aktaran Akten, şunları kaydetti:

"Global Finance gibi uluslararası itibarı yüksek bir kurum tarafından üç ayrı kategoride ödüle layık görülmek, bu yaklaşımımızın somut olarak karşılık bulduğunu ve doğru yönde ilerlediğimizi göstermesi açısından bizim için son derece kıymetli. Türkiye'nin ve bölgemizin sürdürülebilir dönüşümüne katkı sağlamaya, reel sektörü bu yolculukta güçlü ve yenilikçi finansman çözümleriyle desteklemeye devam edeceğiz."