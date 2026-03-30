Şekerbank'a kalkınma odaklı Avrupa Fonu EFSE'den 50 milyon euroluk yeni kaynak

Şekerbank, Güneydoğu Avrupa Fonu (European Fund for Southeast Europe-EFSE) ile 50 milyon euro tutarında, 7 yıla kadar vadeli yeni bir kredi anlaşması imzaladı.

EFSE'nin "Yeşil Liste" kriterleriyle uyumlu olarak kullandırılan sürdürülebilir tarım kredisi olma özelliği taşıyan kaynağın ilk dilimi sürdürülebilir tarım projelerinin desteklenmesinin yanı sıra KOBİ ve küçük işletmelerin finansmanında kullanılacak.

Şekerbank, Avrupa Birliği ve dünya genelindeki birçok önde gelen Kalkınma Finans Kuruluşunun yatırımcısı olduğu Güneydoğu Avrupa Fonu (European Fund for Southeast Europe - EFSE) ile Türkiye'de sosyal ve çevresel kalkınmaya yönelik yatırımları desteklemek üzere farklı dilimler halinde kullanılacak, toplamda 50 milyon euro tutarında, 7 yıla kadar vadeli yeni bir kredi anlaşması imzaladı. Şekerbank, EFSE'nin "Yeşil Liste" kriterleriyle uyumlu olarak Türkiye'de kullandırılan sürdürülebilir tarım kredisi olma özelliği taşıyan kaynağın 20 milyon euro tutarındaki ilk dilimi ile sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına katkı sağlayacak ve kırsal bölgelerde faaliyet gösteren KOBİ ve küçük işletmeler de dahil olmak üzere finansmana erişimi sınırlı kesimlere desteğini sürdürecek.

"Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kuruluşlarının Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına verdiği destek sürüyor"

Şekerbank Genel Müdürü Aybala Şimşek Galpin anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde: "EFSE ile gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı kredi anlaşması, Şekerbank'ın tarım bankacılığında ve kapsayıcı finansmanda Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kuruluşları nezdindeki Türkiye'nin anahtar bankası algısını bir kez daha teyit etmiştir. Avrupa Birliği ve birçok ülkenin kalkınma finans kuruluşunun yatırımcısı olduğu EFSE fonu ile Şekerbank'a sağlanan bu kaynak, içinden geçtiğimiz global dalgalanma döneminde de uluslararası yatırımcıların Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına verdiği desteğin aralıksız sürdüğünü gösteren değerli bir işlem olmuştur" dedi.

"EFSE'nin Türkiye'de sürdürülebilir tarımı desteklemeye yönelik gerçekleştirdiği ilk yatırım"





EFSE Portföy Direktörü Jasminka Begert ise konuşmasında, "Şekerbank ile imzaladığımız kredi anlaşması, EFSE'nin Türkiye'de sürdürülebilir tarımı desteklemeye yönelik gerçekleştirdiği ilk yatırımdır. Bu finansmanın temel amacı; modern, dayanıklı ve sürdürülebilir tarımsal yatırımları desteklemek ve aynı zamanda çiftçilerin, küçük tarım işletmelerinin ve kırsal KOBİ'lerin finansmana erişimini genişletmektir" dedi.