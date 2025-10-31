"Brokerlik sektörü stratejik dönüşüm sürecinde"

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Atınç Yılmaz, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları kaydetti:

“Günümüzde sigorta brokerleri yalnızca poliçe temini veya fiyat karşılaştırması yapan aracılar olmaktan öte, müşterilerinin risk profilini detaylı analiz eden, uygun teminat yapıları oluşturan ve özelleştirilmiş çözümler geliştiren profesyonel danışmanlara dönüşmüş durumdadır. Artan rekabet ve karmaşıklaşan risk yapısı, özellikle kurumsal işletmelerin daha sofistike ve teknik sigorta çözümlerine yönelmesine neden olmuş; bu da brokerlerin stratejik rolünü daha görünür hale getirmiştir.”

Türkiye sigorta piyasasında bu farkındalığın giderek arttığını belirten Yılmaz, hem yerli hem de yabancı sermayeli firmaların brokerlik hizmetlerine olan taleplerinin çeşitlendiğine dikkat çekti. Özellikle enerji, inşaat, ulaşım ve sağlık gibi yüksek risk barındıran sektörlerde, doğru risk yönetimi stratejileri ve etkin sigorta programları oluşturulmasında brokerlerin kritik rol oynadığını ifade etti.

Reasürans tarafında ise küresel kapasite değişimleri, fiyatlama trendleri ve doğal afetlerin artan maliyetlerinin Türkiye piyasasını doğrudan etkilediğini vurgulayan Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu noktada reasürans brokerleri, uluslararası pazarlardaki gelişmeleri yakından takip ederek hem sigorta şirketlerine hem de kurumsal müşterilere en uygun reasürans çözümlerini sunmak adına köprü görevi üstlenmektedir. Özellikle deprem, sel ve diğer doğal afetlerin risk oluşturduğu bölgelerde, doğru reasürans yapılandırmaları ile riskin yönetilebilir hale getirilmesi büyük önem taşımaktadır. Sonuç olarak, Türkiye’de sigorta ve reasürans brokerliği sektörü yalnızca teknik bilgi değil; aynı zamanda küresel perspektif, yerel pazar bilgisi ve stratejik vizyon gerektiren bir uzmanlık alanı haline gelmiştir. Bu gelişim trendinin önümüzdeki dönemde de hız kesmeden devam etmesi beklenmekte; brokerlerin hem bireysel hem de kurumsal müşteriler nezdinde güvenilir birer çözüm ortağı olarak konumlanmaları giderek daha fazla önem kazanmaktadır."