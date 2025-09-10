“Hibrit ürünlere talep artıyor”

Sağlık branşı, hayat dışı sigortada ilk beş ayda yüzde 70,6 büyümeyle en hızlı büyüyen alan oldu. Bupa Acıbadem Genel Müdürü Aslıhan Duymaz, bu yıl kurumların maliyetlerini aşağı çekmek amacıyla özel-tamamlayıcı sağlık ürünlerini birleştiren hibrit ürünlere talep gösterdiğine dikkat çekiyor.

Hayat dışı sigortacılık alanında sağlık branşı, tamamlayıcı sağlık ürününün yarattığı ivmeyle hızlı büyüyor. Mayıs sonu verilerine göre sağlık branşı prim üretiminde yıllık yüzde 70,6 ve reelde yüzde 26 artış kaydetti. Bu büyüme, motor ve yangın gibi prim üretiminde öne çıkan branşları da geride bırakıyor. Sağlık alanında uzmanlaşan Bupa Acıbadem’in genel müdürü Aslıhan Duymaz, ilk 5 ayda sigortalı sayısında tamamlayıcı sağlık sigortalarında yüzde 13,4 ve ÖSS’de de yüzde 2 artış olduğuna dikkat çekiyor.

Sağlık sigortalarında bu yıl sonunda prim üretiminde yüzde 40-45 arası büyüme öngören Duymaz, özellikle kurumsal sağlık sigortalarında hibrit ürünlere olan talebin arttığını söylüyor. “Sağlık sigortalarında lokomotif, kurumsal sağlık sigortalarıdır. Kurumlar maliyetlerini yönetebilmek için sağlık sigortalarını hibrit yapılarla, yani tamamlayıcı-özel sağlık sigortalarıyla birlikte sunma eğiliminde” diyor. Sektörde bu tip hibrit ürünlerin kurumlara yüzde 20-30 oranında maliyet avantajı sağladığı tahmin ediliyor.

Bupa Acıbadem Genel Müdürü Aslıhan Duymaz ile sağlık branşını tüm detaylarıyla konuştuk.

Sağlık branşında, TSB verilerine göre mayıs ayı prim üretiminde yüzde 70,6 artış görülüyor. Bu büyümeyi nasıl yorumluyorsunuz?

Aslında sağlık branşı, 2023 sonrasında en hızlı büyüyen alan oldu. Temel nedenini pandemi sonrası insanların özellikle sağlık hizmetlerinde artan bilincine bağlıyoruz. Ayrıca sektörün tamamlayıcı sağlık sigortasını (TSS) sahiplenip, farklı ürünler tasarlayıp sunması da etken oldu. Erişilebilirlik arttı. TSS’de prim seviyeleri, özel sağlık sigortalarına (ÖSS) göre nispeten daha ulaşılabilir maliyetlerde. Dolayısıyla büyümenin ana gemisi tamamlayıcı sağlık sigortaları oldu. Sektörde motor branşları dışında ilk defa sağlık branşı aldığı payla ikinci sıraya oturdu.

Burada 2024 yılında büyüme yüzde 93’tü. Bu yıl da yüzde 70’i aşan bir ivme görüyoruz. Büyüme ivmesi, doğal olarak enflasyon düştükçe iniyor. Ama sigortalı sayısında artış var. Reelde de mayıs ayında yüzde 26 artış görüyoruz. Bu, diğer branşlara göre yüksek.

TSS ilk çıktığında önemli fiyat avantajı vardı. Bu yıl TSS ile ÖSS arasında fiyat farkı ne kadar?

Tamamlayıcı sağlık sigortaları ilk çıktığında fiyatları, özel sağlık sigortalarının altıda biri gibiydi. Yani özel sağlık sigortasını 6 birime alıyorken TSS’nin fiyatı 1 birimdi. Bugün oranlar hala açık ama 4 katına geriledi. Tabii 40-45 yaş üstü sigortalılarda özel sağlık sigortası primlerinde band biraz daha açık olabiliyor. 2024 ile 2025 arasında sağlık sigortası fiyatlarında büyük fark yok. Geçen yıl sigortalı sayısı, özel sağlık sigortalarında yüzde 7,8 ve TSS’de yüzde 27 arttı. TSS kullanan popülasyon büyüdükçe hastanelerin fiyat artış talepleri yükseldi. Özel sağlık sigortalarında da tam tersi, kampanyalarda sigorta şirketleri indirim yapmaya başladı.

Yakın gelecekte fark nasıl olacak?

Bu fark giderek kapanacak. Tamamen kapanması tabii ki mümkün değil. Ama 2 yıl içinde 3 kat farka kadar gelebilir. Ama şu anda pazarda ciddi bir talep var. Sigorta şirketlerinin de iştahı var. Bunun nedeni de faizlerin yüksek gitmesiyle yazılan finansal gelirler. Finansal gelirlerin yüksek olduğu ortamda sigorta şirketleri bu avantajı sigortalılar için de kullanıyor. Bu yılsa bu band 4 kat olarak devam eder.

Büyük şehirler ve Anadolu’da tamamlayıcı sağlıkta fiyat farkları nasıl peki?

Özel hastaneler ağırlıklı olarak Marmara ve Ege bölgelerinde yoğunlaşıyor. Özel hastaneler genelde İstanbul’a yatırım yapıyor. Bu konuyu SEDDK’da gündeme getirdik. Sigorta şirketleri olarak hizmeti her yerde vermek istiyoruz. Örneğin Gaziantep’te 1-2 özel hastane var, onlarla anlaşma yapabiliyoruz. Dolayısıyla kamunun özel hastanelerde de bölgesel yaygınlaşmayı sağlaması gerekiyor. Türkiye Sigorta Birliği’nde üniversite hastanelerinin de bu sistemin bir parçası haline gelmesini konuşuyoruz, çok istiyoruz. Eğer üniversite hastaneleri parçası olursa, Anadolu’da özel hastanelerin açılması sağlanırsa bireylerin erişimi çok daha rahat olur. Hizmete erişim sıkıntılı ve bu nedenle fiyat da çok farklılaşmıyor. Anadolu’daki fiyatlar gittikçe İstanbul’a yaklaşıyor.

Bu yıl kasko branşında rekabet nedeniyle fiyatlar, 2024’e göre düşük. Sağlıkta da benzer bir tablo var mı?

Sağlık branşında genelde fiyat artışlarını, gelecek yıl beklenen enflasyon oranına göre yapıyoruz. Beklenen enflasyon baz aldığımız için artışlar çok yüksek değil ama kaskodaki gibi geçen yıldan daha düşük primler de yok. Ya kampanyalarla geçen yılla aynı seviyeye denk gelir ya da 2025 ilk 6 ayında yüzde 10-15 yukarıda oluşur. Bu yıl ilk defa Türk Tabipler Birliği (TBB) ocak ayında hastanelerin geri bildirimlerine göre beklenenden düşük şekilde yüzde 20 artış açıkla dı. Özel Hastaneler Birliği bu artışı kabul etmediğini belirtti ve özellikle TSS’de sigorta şirketleriyle yüzde 30 artışla anlaşmalar yaptık. Temmuz ayında da TTB (Türk Tabipleri Birliği) artı yüzde 17,5 artış yaptı.

Sigortalı sayısında bu yıl gelişim nasıl?

Mayıs sonu verilerine göre TSS’de sigortalı sayısındaki artış yüzde 13,4. ÖSS’de yüzde 2. ÖSS’deki büyümenin bazı sigorta şirketlerinin çıkardığı küçük özel sağlık sigortalarından oluştuğunu görüyoruz.

ÖSS’den tamamlayıcı sağlığa kayış sürüyor mu peki?

Durdu diyemeyiz. Ama özellikle sağlık sigortalarında lokomotif olarak baktığımız kurumsal sağlık sigortalarıdır. Kurumlar maliyetlerini yönetebilmek için sağlık sigortalarını hibrit yapılarla, yani tamamlayıcı ve özel sağlık sigortasını birlikte sunma eğiliminde. Bu yıl bu eğilim artıyor, giderek de artacak. Kurumlar, özel sağlık sigortalarından çıkmaz. Ancak paketlerde SGK kullanımıyla birleştiren, yüzde 100 tamamlayıcı sağlık ürünü olmasa da hibrit yapıların türediğini görüyoruz.

Bu ürünler, bu yıl sektörün de bizim de gündemimizde. Hibrit yapılarla maliyetleri daha aşağı çekerek, ÖSS’den de çıkmadan sigortalarımızı nasıl sunabiliriz diye bakıyoruz. Örneğin Bupa Acıbadem olarak bireyselde bizim planladığımız bir yapı var: Grip, enfeksiyon, kulak-burun-boğaz, iç hastalıkları gibi en sık hastaneye gidilen rahatsızlıklar sigorta maliyetinin yüzde 65’ini oluşturuyor. Dolayısıyla ayakta tedavinin tamamlayıcı sağlıktan karşılandığı, yatarak tedavinin özel sağlık sigortalarından karşılandığı hibrit bir sisteme sahip yeni bir ürün üzerinde çalışıyoruz. Bu ürünlere talep olacağını düşünüyorum.

Sektörde yeni özel sağlık ürünlerinden bahsettiniz. Nasıl ürünler bunlar?

Evet, bu da son bir yılın trendi… Bupa Acıbadem’de bu tip ürünler yok, sadece sektördeki gelişimi gözlüyoruz. Bu yeni ürünler daha küçük teminatlı, elementer ürünlere ek konulan acil sağlık gibi limitli ürünler oluyor. Ayrıca bizde de olan kritik hastalıklar, kadın hastalıkları ürünlerinin sayısı da artıyor. Örneğin biz de yeni check-up paketleri, online sağlık sigortaları çıkarmayı düşünüyoruz.

2025 sonunda sağlık branşında büyümenin ne kadar olacağını öngörüyorsunuz?

Yüzde 45 olacağını tahmin ediyorum. Yüzde 15 de reel büyüme olur.

Sigortalı sayısında yıl sonunda hangi rakamlara ulaşırız?

Bu yıl sonunda sisteme giren yeni sigortalı sayısı 1,5 milyonu bulur. Sektörün potansiyeli, yani erişilebilecek kişi sayısı önümüzdeki 5 yılda 15 milyon. Ama burada ekonomik konjonktür çok önemli.

Sağlık sigortaları pazarına giren yeni oyuncular oldu. Oyuncu sayısı artar mı?

Artmasını beklemem, tersine azalmasını beklerim. Avrupa ve Amerika’da sağlıkta 3-4 büyük şirket vardır. Türkiye’deyse çok fazla. Örneğin emeklilik şirketleri de TSS satıyor. Bunun sürdürülebilir olması zor. Konsolidasyon olmasını bekliyorum. Çünkü sağlık alanı ölçek işidir.

Peki sağlık branşında kârlılık nasıl? Yılı nasıl bitiririz?

2024, teknik kârlılıkta da finansal kârlılıkta da tüm şirketler için iyi bir yıldı. Ama bu yıl finansal kârlılığın bir kısmını sigorta şirketleri, sigortalılarına indirim ve kampanya olarak yansıtıyor. Sağlık branşında genelde birleşik rasyoda yüzde 100-105’ler hedeflenir; yüzde 15-20 de finansal gelir olur. Toplamda sektör yüzde 5-10 arası bir kârlılıkla çalışır. Bu yıl da yine bu şekilde kârlı büyüme devam eder.

“DİJİTAL SAĞLIK YÜKSELİYOR”

ANA TREND

Sağlık sigortacılığında ana trend, doğal olarak dijitalleşme ve teknoloji. Aslında geçmişte de dijital sağlık platformları yok değildi. Hatta sektör olarak giyilebilir teknolojileri de denedik. Ancak bir süre sonra bu öncü adımlar yavaşlayıp durdu. Bugün geldiğimiz noktada yapay zekayla bu aşamaya hazırız. İnsanlar da pandemi sonrası yerinde, evde hizmet almaya alıştı. Dijital sağlık hizmetlerinin ağırlığı önümüzdeki 2-3 yılda katlanarak artacak. Burada önemli olan, sigorta şirketlerinin dijitalden gerçekten ihtiyaç olan kaliteli hizmetleri verebilmeleri, doğru platformları kurmak. Özel sektör ve kamunun dijital platformlarda veri gizliliği korunarak konuşması sağlanırsa daha verimli bir ortam olacak.

EN İYİ UYGULAMALAR

Biz de dijital sağlık ve wellbeing ile koruyucu sağlık hizmetleri sunmayı amaçlıyoruz. Bu yıl önceliğimiz müşteri deneyiminin dijital kanaldan video hekimlik ve dijital hizmetler üzerinden olması. Bu yolculuğu Blua markamızla yapıyoruz. Blua, tamamen bir dijital sağlık şirketi. Platform üzerinden istenilen branş hekimliğiyle görüşülebilecek, gerekli birimlere aktarılabilecek, ilaçlar alınabilecek. Avustralya’da sistemimiz bu şekilde işliyor. İspanya’da fizik terapiler yapay zekayla hastaneyi gitmeden cep telefonundan yapılıyor. Ya da kanserde geni deşifre ederek tedavi bulunması, kan testleriyle cep telefonlarına entegre şekilde beslenme belirlenmesi, mental sağlık gibi noktalarda en iyi uygulamaları da almaya çalışıyoruz.





“İKİNCİLİĞİ KORUYACAĞIZ”

HEDEF

Kurumsal özel sağlık sigortalarında sektör lideriyiz. Sektörde sadece ayakta sağlık sigortası satan tek şirketiz. Pazar payında mayıs verilerinde yüzde 18,3 paya sahibiz. Bu yıl prim üretiminde yüzde 40-45 büyüme planlıyoruz. Hedefimiz ikinciliği korumak. Prim üretimimizin yüzde 75’i kurumsal ve yüzde 25’i bireysel sigortalardan geliyor. Yakın gelecekte kurumsalda liderliğimizi koruyarak bireysel- kurumsal sigortalarda yarı yarıya bir yapı kurmak istiyoruz. Bireysel tarafta dijital ürünler ve önleyici sağlık hizmetlerini de içeren ürünlerde büyümeyi hedefliyoruz.

REASÜRANSTA İŞ BİRLİKLERİ

Entegre bir sağlık şirketiyiz. Bupa Türkiye’miz, dental kliniklerimiz, sigorta şirketimiz var. 2025’in ikinci yarısında bunların yanına dijital sağlık ve kurumsal sağlık alanında yeni hizmetlerimiz gelecek. Ayrıca diğer sigorta şirketlerinin reasürörü konumundayız. Özellikle sağlıkta, özel sağlık sigortalarında büyümek isteyen şirketlerle görüşüyoruz ve bu iş birliklerimiz 2025-2026’da artarak devam edecek.