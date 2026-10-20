Howden, küresel büyüme stratejisinde Türkiye'nin rolünü güçlendiriyor

Küresel sigorta ve reasürans piyasalarında artan kapasite ve rekabet, sektörün büyüme dinamiklerini yeniden şekillendiriyor. Fiyatlama koşullarının birçok branşta sigorta alıcıları lehine geliştiği bu dönemde, jeopolitik gerilimler, iklim değişikliği ve siber tehditler yeni risk yönetimi ihtiyaçlarını beraberinde getiriyor. Değişen piyasa koşullarını büyüme fırsatlarıyla birlikte değerlendiren Howden, uluslararası organizasyonunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Grup, 2025 yılında gerçekleştirdiği 65 stratejik satın almayla faaliyet alanını genişletirken üst üste dördüncü kez çift haneli organik büyüme kaydetti.

Küresel sigorta piyasalarındaki gelişmeleri değerlendiren Howden EMEA CEO'su Luigi Sturani, “Sigorta sektörü, risklerin giderek karmaşıklaştığı ve müşterilerin ihtiyaçlarının çeşitlendiği önemli bir dönüşümden geçiyor. Bu süreçte uluslararası uzmanlık, güçlü yerel ekipler ve yenilikçi çözümler büyümenin temel unsurları haline geliyor. Howden olarak EMEA'daki stratejimizi, faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda uzmanlığımızı derinleştirmek ve hizmet kapasitemizi artırmak üzerine kuruyoruz. Önümüzdeki dönemde de organik büyümemizi stratejik yatırım fırsatlarıyla destekleyerek müşterilerimize sunduğumuz değeri artırmayı hedefliyoruz” dedi.

“Türkiye'ye uzun vadeli bakıyoruz”





Türkiye'nin Howden'ın bölgesel büyüme stratejisindeki önemine dikkat çeken Sturani, şöyle devam etti: “Türkiye, güçlü sanayi altyapısı, uluslararası ticaret bağlantıları ve coğrafi konumuyla bizim için önemli bir pazar. Avrupa, Balkanlar ve Orta Asya arasında kurduğu bağlantılar, ülkenin bölgesel faaliyetlerimiz açısından taşıdığı değeri artırıyor. Türkiye'deki büyümemizi kısa vadeli ekonomik dalgalanmalardan bağımsız, uzun vadeli bir perspektifle değerlendiriyoruz. Buradaki yatırımlarımızı sürdürürken yerel ekiplerimizin yetkinliklerini geliştirmeye ve farklı pazarlarda yeni iş birlikleri oluşturmaya odaklanıyoruz.”

Türkiye sigorta pazarında büyüme potansiyeli korunuyor





Türkiye sigorta pazarının görünümünü değerlendiren Howden Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Bölge CEO'su Atınç Yılmaz ise şu açıklamalara yer verdi: “Türkiye'de sigorta sektörünün gelişimini destekleyecek güçlü dinamikler bulunuyor. Özellikle enerji, altyapı, üretim ve lojistik alanlarındaki yatırımlar, kurumsal sigortalarda yeni fırsatlar yaratıyor. Şirketlerin risk yönetimine verdiği önemin artmasıyla birlikte uzman brokerlik hizmetlerine duyulan ihtiyaç da güçleniyor. Önümüzdeki dönemde sigorta bilincinin yaygınlaşması, uluslararası reasürans kapasitesine erişimin gelişmesi ve teminat çeşitliliğinin artması, sektörümüzün büyümesine katkı sağlayacak.”

“Türkiye'deki gücümüzü bölgesel büyümeye taşıyacağız”

Howden'ın Türkiye'deki faaliyetlerinin 2012 yılında başladığını, 2018'de gerçekleştirilen yatırım hamlesiyle yeni bir büyüme dönemine girildiğini belirten Atınç Yılmaz, şirketin bugün Türkiye genelinde sekiz ofisle faaliyet gösterdiğini ifade etti. İstanbul Finans Merkezi'ndeki bölgesel yapılanma aracılığıyla Türkiye ve Orta Asya operasyonlarını tek merkezden yönettiklerini kaydeden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye'de oluşturduğumuz güçlü yapıyı, uluslararası faaliyetlerimizi geliştirmek için önemli bir avantaj olarak görüyoruz. İstanbul'daki bölgesel merkezimiz sayesinde Kafkaslar, Orta Asya ve Orta Doğu başta olmak üzere çevre pazarlara sigorta ve risk yönetimi hizmetleri sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde denizcilik, finansal sigortalar, ticari alacak sigortaları ve siber riskler gibi uzmanlık alanlarımızı geliştirirken Türkiye'den hizmet ihracatını artırmayı hedefliyoruz. Howden'ın küresel bilgi birikiminden aldığımız güçle Türkiye'nin uluslararası sigorta sektöründeki konumunu daha ileri taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”