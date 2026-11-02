Bozuk yollarda araçları hasar gören sürücüler zararlarını tazmin edebilir

Yollardaki bozulmalar ve çukurlar nedeniyle meydana gelebilecek tek taraflı kazalarda sürücüler, ispatlamaları halinde zararlarını kasko poliçesi kapsamında sigorta şirketlerinden karşılayabilir, kasko poliçesi bulunmayan sürücüler ise sorumlu idari kuruma dava açarak tazmin edebilir.

Avukat Talha Duman, tek taraflı kazalarda oluşan zararın kasko poliçesi kapsamında sigorta şirketlerinden nasıl karşılanabileceği hususunda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Duman, altyapı çalışması, çukur ya da yola yanlış takılan kapağa çarpılması veya sürtülmesi gibi durumlarda ortaya çıkan tek taraflı kazalarda da kasko poliçesi kapsamında sigorta şirketleri tarafından onarım sağlanması gerektiğini belirterek, vatandaşların bu durumu yeterince bilmediklerini, kaza meydana geldikten sonra doğrudan kendi ceplerinden masrafı karşıladıklarını ve bunun da haklarını bilmemelerinden dolayı sürücülere maddi yük oluşmasına neden olduğunu söyledi.

Böyle bir durumla karşılaşan sürücülerin yapması gerekenleri anlatan Duman, şunları kaydetti:

"Kazayı ispat edilmek için önce kolluk kuvvetlerine haber verilmesi gerekir. Gelen kolluk güçlerinin tutmuş olduğu tek taraflı kaza tespit tutanağı ile birlikte bu durum ispatlanabiliyor. Tutanağın ardından sürücünün 5 iş günü içinde sigorta şirketine gerekli evrak ile birlikte ihbarda bulunması gerekiyor. Başvuru neticesinde şirketin zararı karşılama yönünde ödeme yapması veya bu ödemeyi reddetmesi lazım. Ödeme yaparsa vatandaşın zararı karşılanmış oluyor."

Sigorta şirketi ödeme yapmazsa uygulamada birden fazla çözüm yolunun bulunduğunu belirten Duman, bunlardan birinin sigorta şirketlerinin üye olduğu Sigorta Tahkim Komisyonu olduğunu ifade etti.

Bu komisyonda sigortacılıktan doğan uyuşmazlıkların çözümlendiğini anlatan Duman, şöyle konuştu:

"Burada verilen kararlar, mahkemelerce verilen kararlar niteliğinde sayılıyor ve icrası kabil kararlar oluyor ancak şöyle bir durum var burada: Sigorta Tahkim Komisyonunda kasko poliçesinden kaynaklı zararlara başvuru yapabilmemiz için muhatap sigorta şirketinin tahkim komisyonundaki üye kuruluşların arasında yer alması gerekir."

Geçen yıl bu komisyonlarda yaklaşık 800 bin uyuşmazlık dosyasının incelendiğini ve çözümlendiğini belirten Duman, "Burada ortalama yargı süresi 4-6 ayda neticeleniyor. Genel dava yoluna göre gerçekten daha kısa bir yol oluyor. Tarafların daha mutlu olduğu, parasına daha kısa sürede ulaşabildiği bir yol oluyor." şeklinde konuştu.

Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapılamayan durumlarda ise vatandaşların genel dava yoluna giderek asliye ticaret mahkemesine başvurmaları gerektiğini söyleyen Duman, "Asliye ticaret mahkemesine dava açmadan önce arabuluculuk başvurusu yapıyorsunuz. Bu süreçte anlaşabilirseniz eğer, yine daha hızlı bir sonuca ulaşabiliyorsunuz. Anlaşamazsanız da ticaret mahkemesine giderek sigorta şirketinden maddi hasarı talep ve tazmin edebilirsiniz." dedi.

Kasko poliçesi bulunmayan araçların karıştığı, altyapı çalışması veya bozuk yoldan dolayı meydana gelen kazalarda araçlardaki hasarın sorumlu idari kurum tarafından karşılanması gerektiğini belirten avukat Muhammed Cemil İmamoğulları da bu konuda sürücülerin yapması gerekenleri anlattı.

İmamoğulları, "Öncelikle kaza meydana geldikten hemen sonra kolluk güçlerinden yardım alarak kaza tespit tutanağı tutmanızı öneririm. Aynı zamanda kaza yerinden fotoğraf ve aracınızda oluşan kazanın masrafını belirten faturalar da alınmalıdır." diye konuştu.

Kazayla ilgili tüm evrakı topladıktan sonra taraf teşkilinin sağlanmasının önem arz ettiğini belirten İmamoğulları, şunları söyledi:

"Kaza yaptığınız alanın sorumluluğu hangi idari kuruma aitse o kuruma karşı idari dava açmalısınız. Bunun için öncelikle o idari kuruma zararın giderilmesi için dilekçeyle başvuru yapmanız gerekir. 30 gün içerisinde idari kurumdan başvuru için herhangi bir yanıt gelmez ise 60 gün içerisinde idare mahkemesine giderek tam yargı davası açabilirsiniz. Bu dava neticesinde de aracınızda oluşan maddi hasarı idari kurumdan tazmin edebilirsiniz."