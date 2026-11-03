Sigorta sektörünün aktif toplamı 4,7 trilyon lirayı aştı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (SEDDK) yapılan açıklamada, sigortacılık sektörünün 2026 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre 1,1 trilyon liranın üzerindeki prim üretimi, 4,7 trilyon lirayı aşan aktif toplamı, 600 milyar liraya ulaşan öz kaynağı ve yüzde 40 seviyelerindeki öz kaynak karlılığı ile büyümesini sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES), çok katmanlı gözetim ve denetim mekanizmalarının sağladığı güven ve istikrarın yanı sıra yüzde 20 devlet katkısının getirdiği avantajlarla katılımcı sayısını ve portföy büyüklüğünü artırmayı sürdürdüğü belirtilerek, "Sistem, Ekim 2026 sonu itibarıyla 18,3 milyona ulaşan katılımcı sayısı ve 2,5 trilyon lirayı aşan portföy büyüklüğü ile vatandaşlarımızın emeklilik dönemindeki refahını artırmakla kalmayıp uzun vadeli tasarrufları ekonomiye kazandırma rolünü de başarıyla ifa etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kurum olarak sektör genelinde son 3 yıldır uygulanan "finansal dayanıklılık ve piyasa disiplini programı" kapsamında alınan tedbirler sonucunda sektörün sermaye yeterlilik seviyesinin yüzde 200'leri aştığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings Eylül 2026'da ülkemizin sigorta sektörü değerlendirme notunu iyileştirmiştir. İlave olarak, Kurumumuzca sermaye piyasalarında eylül ayından bu yana yaşanmakta olan gelişmelerle eş zamanlı surette sektör genelinde art arda gözetim taramaları gerçekleştirilmiştir. Bu taramalarda tespit edilen bulgulara istinaden iki şirket kapsamlı denetime alınmıştır. Bu iki şirket hariç sektör genelinde söz konusu gelişmelerle bağlantılı risklerin sektör aktif büyüklüğünün on binde birinin altında kaldığı görülmektedir."