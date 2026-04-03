Ticari alacak vadeleri rekor düzeyde uzadı:

Ticari alacak vade sürelerindeki artış, şirketlerin işletme sermayesi döngüsünü doğrudan etkiliyor. Alacak Tahsil Süresi’nin (DSO) uzaması, ödemelerinde gecikme yaşayan şirketlerin operasyonel giderlerini karşılamak için ek finansmana yönelmesine neden oluyor. Yüksek faizli finansman ise kârlılığı hızla aşındırıyor. Coface uzmanları, enflasyonist dönemlerde tahsil edilmeyen her günün şirketlerin reel alacak değerini düşürdüğünü ve vade farkının fiyatlara yansıtılamadığı senaryolarda uzun vadeli ticaretin bir maliyet tuzağına dönüştüğünü vurguluyor.

“Esnek ödeme planları ve ticari alacak sigortası kriz dönemlerinde işletmelere güvenli bir hareket alanı sunuyor”

Konuya ilişkin şu değerlendirmede bulunan Coface Türkiye Ülke Müdürü Emre Tongo, şu açıklamalarda bulundu: “Likidite sıkışıklığı yaşayan müşterilerle ticari ilişkiyi tamamen sonlandırmak yerine yapılandırılmış ödeme planları, taksitlendirme ve ek teminat mekanizmalarıyla süreci sürdürülebilir şekilde yönetmek mümkün hale geliyor. Bu yaklaşım hem tahsilat kaybı riskini azaltıyor hem de şirketlerin müşteri portföylerini kontrollü biçimde korumasına katkı sağlıyor. Ticari Alacak Sigortası ise temerrüt veya iflas gibi beklenmeyen durumlarda devreye girerek oluşabilecek finansal kayıpların tazmin edilmesini sağlıyor ve işletmelerin nakit akışını güvence altına alıyor. Coface olarak küresel uzmanlığımız ve kapsamlı risk yönetimi çözümlerimizle şirketlerin belirsizliklerin arttığı ekonomik ortamda daha güvenli ve öngörülebilir ticaret yapmasına destek veriyoruz. Finansal risklerin giderek karmaşıklaştığı günümüzde, işletmelerin yalnızca satış hacimlerini değil, sürdürülebilir nakit akışlarını da koruyabilmeleri büyük önem taşıyor. Ticari bilgi, sigorta ve tahsilat hizmetlerimizle şirketlere hem bugünü hem de geleceği kapsayan daha sağlam ve riskleri dengelenmiş bir ticaret zemini sunmayı sürdürüyoruz.”

Erken Uyarı Sistemleri risklerin krize dönüşmeden tespit edilmesini sağlıyor

Coface, işletmelerin risk yönetiminde reaktif adımlar yerine proaktif bir yaklaşım benimsemesinin önemine dikkat çekiyor. Küresel veri ağlarıyla beslenen erken uyarı sistemleri; müşterilerin ödeme alışkanlıklarında yaşanan bozulmalar, sektörlerdeki daralma sinyalleri ve politik ya da ekonomik belirsizlikler gibi risk unsurlarının önceden fark edilmesini mümkün kılıyor. Coface Ticari Bilgi Raporları ile Politik ve Ticari Risk Değerlendirmeleri ise şirketlere müşterilerinin finansal dayanıklılığına ilişkin kapsamlı bir perspektif sunarak olası temerrüt risklerinin erken aşamada öngörülmesine katkı sağlıyor.

Veriye dayalı kredi limit yönetimi güvenli ticareti destekliyor

Müşteri risk skorlamasının önemine dikkat çeken Coface, tüm müşterilere aynı vade ve kredi limitinin uygulanmasının günümüz koşullarında sürdürülebilir bir yaklaşım olmadığını vurguluyor. Coface Müşteri Risk Değerlendirmesi kapsamında şirketlerin temerrüt olasılığı 0 ile 10 arasında değişen bir skorla ölçülüyor. Bu analizler doğrultusunda işletmelerin finansal açıdan daha güçlü müşterilere daha esnek vadeler sunması, risk seviyesi yüksek müşteri portföyünde ise daha kısa vadeli ve sınırlı ticaret hacmiyle ilerlemesi mümkün hale geliyor.

Stratejik vade politikaları finansal dayanıklılığı artırıyor

Coface uzmanları, vade belirlerken sadece piyasa koşullarının değil, işletmenin kendi nakit akış dengelerinin de dikkate alınması gerektiğinin altını çiziyor. Risk düzeyi yüksek müşteriler için peşin veya kısmi peşin ödeme uygulamaları, vade farklarının doğru yönetimi ve sözleşmelerde net gecikme hükümlerinin bulunması, şirketlerin finansal sağlamlığını koruyor.

Profesyonel tahsilat süreçleri müşteri ilişkilerini güçlendiriyor

Tahsilat sürecinin fatura ile başladığını hatırlatan Coface, düzenli hatırlatma mekanizmaları, vade günü teyidi ve gecikme anında hızlı iletişim gibi kontrollü adımların gecikmelerini minimize ettiğini belirtiyor. Coface Tahsilat Hizmeti, aracı kurum etkisiyle hem alacaklı hem de borçlu şirket arasındaki duygusal yükü ortadan kaldırarak tahsilat oranlarını artırıyor ve müşteri ilişkilerinin sürdürülebilir şekilde devam etmesini sağlıyor.

Urba360 platformu finansal risklerin anlık izlenmesine imkân tanıyor

Coface’ın geliştirdiği Urba360 platformu, işletmelerin portföylerinde yer alan şirketlerin finansal risklerini anlık olarak takip edebilmesini sağlıyor. Yaşlandırma raporları, erken risk sinyalleri ve sektör bazlı performans analizleri sunan platform, finans ekiplerinin operasyonel yükünü hafifletirken aynı zamanda veri temelli ve hızlı karar alma süreçlerini destekliyor. Bu sayede şirketler risklerini daha yakından izleyerek ticari stratejilerini güncel veriler ışığında şekillendirme fırsatı buluyor.