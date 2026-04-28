Anadolu Hayat Emeklilik’ten bilanço değerlendirmesi var

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Serkan Uğraş Kaygalak, 2026 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Gönüllü BES katılımcı sayısında, otomatik katılımda ise fon büyüklüğünde özel sermayeli şirketler arasındaki; 18 yaş altı müşteri segmentinde de sektör genelindeki liderliğini devam ettiren şirketimiz, istikrarlı büyümesini sürdürmektedir. Gönüllü BES ve otomatik katılım toplam fon büyüklüğümüz, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 400 milyar TL’ye ulaşırken, katılımcı sayımız da 3,4 milyona yaklaştı. Anadolu Hayat Emeklilik, 393 bin çocuk katılımcısı ve 18 yaş altı katılımcı sayısında ulaştığı yüzde 23,2’lik pazar payı ile 18 yaş altı müşteri grubunda sektördeki öncü rolünü devam ettiriyor. Hayat sigortası prim üretimimiz, 2026 yılının ilk çeyreğinde geçtiğimiz yıla göre yüzde 29 oranında artarak 5,7 milyar TL’ye yaklaştı. Aktif büyüklüğümüz 467 milyar TL, özkaynaklarımız 10,6 milyar TL, net dönem kârımız ise 1,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.”

Türkiye’de “Eşit Ücret Sertifikası” alan ilk emeklilik ve hayat sigortası şirketi olduk

Anadolu Hayat Emeklilik’in kadın ve erkek çalışanları arasında eşit işe eşit ücret ve eşit fırsat yaklaşımını da değerlendiren Kaygalak konuya ilişkin olarak “Çalışanlarımız arasında cinsiyetlerinden bağımsız olarak uyguladığımız eşit ücret ve eşit fırsat prensiplerimizle, uluslararası Eşit Ücret Vakfı (Equal-Salary Foundation) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Eşit Ücret Sertifikası’nı Türkiye'de almaya hak kazanan ilk emeklilik ve hayat sigortası şirketi olduk. İsviçre merkezli bağımsız kuruluş tarafından yürütülen çok aşamalı denetim sürecinde; ücret verilerimiz, terfi mekanizmalarımız ve yönetim uygulamalarımız uluslararası standartlar çerçevesinde analiz edildi. Saha denetimleri ve çalışan mülakatlarını da içeren bu süreç sonunda, çalışanlarımız arasında cinsiyet temelli bir ücret farkı bulunmadığı tescillendi. Fırsat eşitliğini bir tercih değil, kurumsal sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz. 2025 yıl sonu itibarıyla çalışanlarımızın yüzde 57’sini, yöneticilerimizin ise yüzde 49’unu kadınlar oluştururken; doğum izni sonrası işe dönüş oranımız yüzde 94 olarak gerçekleşti. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olarak, eşitlik yaklaşımımızı politika düzeyinden uygulama düzeyine taşımaya ve kapsayıcı çalışma kültürümüzü kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

2025 Entegre Faaliyet Raporumuzu yayımladık

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Serkan Uğraş Kaygalak, şirketin raporlama alanındaki başarılarına değinerek 2026’nın ilk çeyreğine ilişkin değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: “Faaliyet ve sürdürülebilirlik raporlarımızı bir araya getirerek hazırladığımız ikinci entegre faaliyet raporumuzu paydaşlarımızın bilgisine sunduk. IFRS Vakfı tarafından önerilen Entegre Raporlama Çerçevesi ve GRI standartları doğrultusunda hazırladığımız bu raporla; finansal sonuçlarımızı, sürdürülebilirlik hedeflerimizi ve değer yaratma modelimizi bütünleşik bir bakış açısıyla ele aldık. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda; stratejik performansımızı, karbon ayak izini dengeleme çalışmalarımızı ve paydaşlarımıza sağladığımız değeri ayrıntılı bir biçimde ortaya koyduk.2026 yılının ilk çeyreğini kurumsal şeffaflık ve fırsat eşitliği alanındaki vizyoner adımlarımızla geride bırakırken; önümüzdeki dönemde de kapsayıcı iş kültürümüzü güçlendiren, sürdürülebilirliği odağında tutan ve tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratmayı hedefleyen stratejilerimizi kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz.”