AgeSA iİlk çeyrekte yüzde 49 büyüdü

AgeSA, 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Gönüllü BES’te 429 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşarak gönüllü BES fon büyüklüğünde, özel sektör şirketleri arasında liderliğini sürdüren AgeSA, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 70 büyüme kaydetti. Hayat ve ferdi kaza sigortası alanında ise 7.2 milyar TL prim üretimi ile yüzde 49’luk büyüme göstererek özel sektör şirketleri arasında liderliğini pekiştirdi. Yasal Finansal Raporlama Standartları’na (SFRS) göre, şirketin 2026 ilk çeyrek konsolide net dönem kârı ise 1.8 milyar TL olarak gerçekleşti.