Unico Sigorta'dan 2026 yılı ilk yarı bilanço değerlendirmesi var

Unico Sigorta, son beş yıldır inorganik sermaye girişi olmaksızın kesintisiz sürdürdüğü büyüme performansını 2026 yılının ilk yarısında da güçlendirerek devam ettiriyor. Şirketin öz kaynak, aktif büyüklük, üretim ve pazar payı göstergelerinde 2021'den bugüne istikrarlı bir yükseliş trendi gözlemleniyor.

Unico Sigorta’nın stratejik iş planı kapsamında dışarıdan sermaye desteği almadan, tamamen kendi öz kaynakları ve operasyonel performansıyla gerçekleştirdiği büyüme, sektörün dikkat çeken finansal dönüşümlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu güçlü performans, şirketin disiplinli risk yönetimi anlayışını, sürdürülebilir büyüme stratejisini ve sağlam bilanço yapısını bir kez daha ortaya koyuyor.

Unico Sigorta'nın öz kaynakları, 2021 yılı sonunda 356 milyon TL seviyesindeyken 2026 Temmuz ayı itibarıyla 6.4 milyar TL'ye ulaşarak beş yıllık süreçte yaklaşık 18 kat artış gösterdi. Aynı dönemde şirketin aktif büyüklüğü 1.5 milyar TL'den 33.9 milyar TL'ye ulaşarak 22 kat büyüdü. 2025 yılı sonunda 27.3 milyar TL olan aktif büyüklüğü 2026'nın ilk yedi ayında yüzde 25 artmış oldu. Bu tablo, şirketin sermaye yapısının yıllar içinde kesintisiz ve istikrarlı biçimde güçlendiğini ortaya koyuyor.

Kârlılıkta Sürdürülebilir Performans

Unico Sigorta'nın net kârı, 2021 yılında 154,5 milyon TL seviyesindeyken 2026 yılının ilk yedi ayında 1.59 milyar TL net kâr elde ederek karını 5 yılda 10 katın üzerinde artırdı. Şirketin 2026 yılı ilk yedi aylık kâr performansı 2025 yılının tamamında kaydedilen 1.4 milyar TL’lik kâr tutarını şimdiden geride bıraktı.

Üretim Hacmi ve Pazar Payında Yükseliş

Stratejik iş planı doğrultusunda büyümeye devam eden Unico Sigorta, 2021 yılı sonunda 1.2 milyar TL olan üretim hacmini 2026 yılı Temmuz sonu itibarıyla 15 milyar TL'nin üzerine taşıdı. Aynı dönemde şirketin pazar payı ise yüzde 1,44'ten yüzde 2,07 seviyesine ulaştı. Unico Sigorta'nın 2026 yılını 30 milyar TL'nin üzerinde prim üretimiyle tamamlaması bekleniyor.

2026 yılı Temmuz verilerine göre Unico Sigorta, kasko branşında sektör genelinde yüzde 3,4, trafik sigortasında ise yüzde 4,7 pazar payı ile oto ürünlerinde ilk 10 şirket arasındaki güçlü konumunu sürdürmeye devam ediyor. Şirket bugün itibarıyla 1.7 milyon müşteriye ve 2.5 milyon poliçeye ulaşmış durumda.

Acente Ağıyla Güçlü İletişim

Unico Sigorta, büyüme stratejisinin merkezine her zaman acenteleriyle kurduğu güçlü iş birliğini koyuyor. Şirket, iş ortaklarıyla yüz yüze temasın önemine inanarak, saha ziyaretlerini düzenli bir uygulama haline getiriyor ve bu kapsamda Türkiye genelindeki acente ağını yakın dönemde bir kez daha yerinde ziyaret etti. Bu düzenli temas biçimi, Unico Sigorta'nın iletişime ve iş ortaklarının ihtiyaçlarına verdiği önemin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor ve şirketin elde ettiği büyüme performansının sahadaki karşılığını güçlendiriyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler, son yıllarda kaydedilen büyümenin şirketin uzun vadeli stratejisinin doğal bir sonucu olduğunu belirtti: "Öz kaynaklarımızdan aktif büyüklüğümüze, üretim hacmimizden pazar payımıza kadar tüm temel göstergelerde yıllar içinde sürekli ve aralıksız bir büyüme kaydettik. Bu tablo bize göre tesadüfi değil, disiplinli bir çalışmanın sonucu. Yaz döneminde Türkiye genelindeki acentelerimizin büyük bölümünü yerinde ziyaret ederek onlarla bire bir temas kurduk; bu ziyaretler, sahadaki gücümüzün ve iş ortaklarımızla kurduğumuz güçlü iletişimin en somut göstergesi oldu. Bundan sonraki dönemde de aynı istikrar ve kararlılıkla büyümeye devam edeceğiz. Ayrıca yeni ve farklı ürün ve iş modellerimizi de yakın gelecekte teker-teker açıklayarak yürürlüğe koyacağız."