Elektrikli araçlara ilgi artıyor

arabam.com verilerine göre platformda elektrikli araç ilanlarını inceleyen kullanıcı sayısı, 2026’nın ilk 7 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %125 arttı. Türkiye’nin otomobil dikeyindeki ilk online ilan platformu arabam.com, batarya sağlığının ikinci el elektrikli araç pazarında satın alma kararlarını doğrudan etkileyen temel kriterlerden biri olduğuna dikkat çekiyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde 94.046 adet elektrikli otomobil satılırken, elektrikli modeller toplam otomobil satışlarının %18,7'sini oluşturdu. Şarj altyapısı da bu ivmeye ayak uyduruyor; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre Haziran 2026 itibarıyla toplam şarj noktası sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık %43,5 arttı. Talepteki bu hızlı yükseliş, batarya sağlığını ikinci el pazarında da giderek daha belirleyici bir kritere dönüştürüyor.

arabam.com, sıcak havalarda batarya sağlığının korunması için dikkat edilmesi gereken başlıca noktaları şöyle sıralıyor:



Gölgede park edin



Aracı güneş altında ve yüksek şarj seviyesinde uzun süre bekletmek bataryayı en fazla zorlayan durumlar arasında yer alır. Bu nedenle mümkün olduğunca kapalı veya gölgeli otoparkların tercih edilmesi, batarya sağlığının korunması açısından önem taşır.

Şarj seviyesini %20-80 aralığında tutun



Günlük kullanımda bataryanın sürekli tam dolu ve yüksek sıcaklıkta bekletilmesi batarya ömrünü olumsuz etkileyebilir. Tam dolumun yalnızca uzun yolculuklar öncesinde ve yolculuğa yakın zamanda yapılması, batarya sağlığının korunması açısından kritik öneme sahiptir.

Doğru şarj alışkanlıklarını benimseyin



Günlük kullanımda AC şarjın tercih edilmesi, hızlı şarjın ise yalnızca ihtiyaç halinde kullanılması ve bataryanın sürekli tam dolu ya da tamamen boş bırakılmaması, batarya ömrünün korunmasına katkı sağlar. Doğru şarj alışkanlıkları, batarya performansının korunmasının temel unsurlarından biridir.

Şarj işlemini serin saatlerde gerçekleştirin



Isınmış bir bataryaya günün en sıcak saatlerinde hızlı şarj uygulanması ilave ısı yükü oluşturabilir. Bu nedenle şarj işleminin gece ya da sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilmesi, batarya sağlığının korunması açısından önem taşır.

Ön koşullandırma özelliğini kullanın



Araç prize bağlıyken kabinin şebeke elektriğiyle soğutulması, bataryadan enerji tüketmeden kabin sıcaklığının düşürülmesine ve sürüş menzilinin korunmasına yardımcı olur. Bu yöntem, enerji verimliliğini destekleyerek batarya üzerindeki yükün azaltılmasına katkı sağlar.



Lastik basıncını düzenli olarak kontrol edin



Batarya nedeniyle daha ağır olan elektrikli araçlarda doğru lastik basıncının korunması hem güvenlik hem de enerji verimliliği açısından önemlidir. Mevsim ve üretici tavsiyelerine uygun lastik basıncı, güvenli ve verimli sürüşün temel unsurlarından biridir.

arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, konuyla ilgili “Elektrikli araç sayısındaki artışla birlikte ikinci el pazarı da gelişmeye başlıyor. Platformumuzda elektrikli araç ilanlarını inceleyen kullanıcı sayısının yılın ilk 7 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %125 artması bunun en somut göstergesi. Bu dönüşüm, kullanıcıların araç değerlendirirken yalnızca kilometre ve donanıma değil, batarya sağlığına da odaklanmasını sağlıyor. Özellikle yüksek sıcaklıkların batarya üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda, doğru kullanım alışkanlıkları yalnızca aracın performansını değil uzun vadeli ikinci el değerini de koruyor. Önümüzdeki dönemde bu farkındalığın daha da artmasını ve batarya sağlığının ikinci el elektrikli araç pazarında çok daha belirleyici bir kriter haline gelmesini bekliyoruz." dedi.