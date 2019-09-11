İşte en borçlu şirketler

Gelir İdaresi, 47 bin 32 kişi ve kuruluşun 1 milyon liranın üzerinde vergi borcunun bulunduğunu açıkladı. Listedeki ilk 100'ün toplam borcu 44,3 milyar lira.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), alacak süresi geçtiği halde devlete 1 milyon TL üzeri vergi borcu olan şirket ve kurumları listeledi. Toplam şirket ve kurum sayısının 47 bin 32 olduğu listenin ilk 100 sırasında yer alan şirketlerin vergi borcu toplamı 44,3 milyar lira olarak açıklandı.



Listeye göre en borçlu şirketlerin zirvesinde Nursan Metalurji Endüstrisi Anonim Şirketi yer alıyor ve ödenmeyen vergi borcu tutarı 1 milyar 462 milyon 244 bin 129 lira.



Listede yer alan 10 şirket ve şahıs şöyle:



1 - Nursan Metalurji Endüstrisi A.Ş.: 1.462.244,129 TL

2 - Mustafa Akyol: 1.360.989.027,62 TL

3 - Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd.Şti.: 1.189.251.820,62 TL

4 - Affan Havacılık Akaryakıt Turizm San.Vetic.A.Ş.: 1.181.955.159,78 TL

5 - Öztürk N-F Gres Madeni Yağ Ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.:1.125.274.592,60 TL

6 - Sun Havacılık Ticaret Limited Şirketi: 1.122.564.504,54 TL

7 - Hilmi Başaran : 1.107.366.867,65 TL

8 - Türkoil Petrol Ürünleri San.Tic.Ve Dağıtım A.Ş. : 1.079.473.197,00 TL

9 - Sidemir Sivas Demirçelik İşletmeleri A.Ş.: 979.948.479,96 TL

10 - Z Petrol Enerji Nak.San.Ve Tic. Ltd.Şti.: 977.591.781,07 TL

Tarhiyat listesi de açıklandı

Bu arada, GİB 1 Haziran 2018 ile 31 Mayıs 2019 arasında kesinleşen ve toplam miktarları 1 milyon lirayı aşan tarhiyatların listesini de açıkladı.

Toplam 3 bin 733 borçlu mükellefin bulunduğu listede ilk sırayı 2 milyar 627 milyon 448 bin 966 liralık toplam borçla Malazgirt Vergi Dairesine kayıtlı Arhan Subaşı İnş. Mühdanış. Lojistik San. ve Tic. Ltd. Şti. aldı.

Bu şirketi 420 milyon 733 bin 207 lirayla Beylikdüzü Vergi Dairesine kayıtlı Bina Unlu Mamüller Gıda İnş. Tur. Sağlık Hiz. Temiz San. ve Tic. Ltd. Şti. izledi.