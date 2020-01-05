Ülker ve Tamince ailelerinin mutlu günü

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in oğlu Yahya Ülker ile Rixos Otelleri ve Sembol İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince'nin kızı Hatice Tamince'nin bir çocuğu oldu.