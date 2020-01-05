Ülker ve Tamince ailelerinin mutlu günü

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in oğlu Yahya Ülker ile Rixos Otelleri ve Sembol İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince'nin kızı Hatice Tamince'nin bir çocuğu oldu.
İş dünyasının önde gelen isimlerinden Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in oğlu Yahya Ülker ile Rixos Otelleri ve Sembol İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince'nin kızı Hatice Tamince'nin bir çocuğu dünyaya geldi.
Çift, 29 Mart 2019'da Sait Halim Paşa Yalısı’nda aile arasında kıyılan nikahla dünya evine girmişti. Ülker ve Tamince ailesinden oluşan sınırlı sayıda davetlinin katıldığı törende, aile adına teşekkür konuşması yapan Ali Ülker, nikaha tebrik mesajı gönderen Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’ın mesajını okumuştu.
Hatice Tamince-Yahya Ülker çiftinin düğün töreni ise 6 Nisan 2019 Cumartesi günü Dubai’de gerçekleşmişti.