Ülker ve Tamince ailelerinin mutlu günü

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in oğlu Yahya Ülker ile Rixos Otelleri ve Sembol İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince'nin kızı Hatice Tamince'nin bir çocuğu oldu.

5 OCAK, 20200
Paylaş Tweet Paylaş
Ülker ve Tamince ailelerinin mutlu günü

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in oğlu Yahya Ülker ile Rixos Otelleri ve Sembol İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince'nin kızı Hatice Tamince'nin bir çocuğu dünyaya geldi. 

Çift, 29 Mart 2019'da Sait Halim Paşa Yalısı’nda aile arasında kıyılan nikahla dünya evine girmişti. Ülker ve Tamince ailesinden oluşan sınırlı sayıda davetlinin katıldığı törende,  aile adına teşekkür konuşması yapan Ali Ülker, nikaha tebrik mesajı gönderen Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’ın mesajını okumuştu.

Hatice Tamince-Yahya Ülker çiftinin düğün töreni ise 6 Nisan 2019 Cumartesi günü Dubai’de gerçekleşmişti.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Cep telefonu kredisinde yeni gelişme

Cep telefonu kredisinde yeni gelişme

Net döviz pozisyonu açığı ekimde geriledi

Net döviz pozisyonu açığı ekimde geriledi

Emeklinin zam oranı belli oldu

Emeklinin zam oranı belli oldu

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.