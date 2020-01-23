Alman-Türk iş dünyası baloda buluştu

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 9. Geleneksel Yeni Yıl Balosu, Alman ve Türk şirketlerinin yöneticilerini bir araya getirdi.

Pera Palace’da düzenlenen etkinliğe çok sayıda üst düzey yönetici katıldı. Etkinliğin ev sahibi Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Thilo Pahl açılışta “2020’de Türkiye’den Almanya’ya daha fazla yatırımcının gittiğini gözlemleyeceğimizi düşünüyoruz. Özellikle inşaat ve sağlık sektörlerinde işbirliği taleplerinde artış var. Diğer taraftan Türkiye’nin Almanya’daki teknolojik bilgiden faydalanacağı ana sektörler arasında atık bertaraf ve geri dönüşüm alanları orta vadede yüksek iş potansiyeli vaat etmektedir. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2020’de ekonomi alanında atılacak adımları vargücümüzle destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Balonun ana sponsoru Mengerler firmasının Genel Müdürü Nusret Güldalı ise “Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın 9. kez gerçekleştirdiği bu etkinliğin ana sponsoru olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Otomotiv sektöründe işimizin çok önemli bir kısmı Alman markaları ile iş ortaklığı şeklindedir, hatta yönetim kurulu başkanımızın babası rahmetli Sayın Dr. İzzet İmre de Alman Devlet Nişanına sahiptir. 81. yılımızda da bu kültür bağını devam ettirme gayretindeyiz. Odanın da etkin ve kararlı biçimde Alman-Türk ticaretinin gelişimi ve iki ülke dostluğunun pekişmesine her yıl artan değerde sağladığı katkıyı izliyor ve görüyoruz” dedi.

Davete katılanlar arasında, Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Vekili Stefan Graf, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Markus C. Slevogt, Doç. Dr. Mehmet Köksal, Demet Sabancı Çetindoğan, DEinternational Genel Müdürü Frank Kaiser, Avukat Keiko Torigoe, ZEISS Türkiye CEO’su Selda Yeşil ve DZ Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Ersoy da vardı.







