Uludağ Ekonomi Zirvesi'nden teşekkür

Capital ve Ekonomist dergileri tarafından bu sene 7’ncisi düzenlenen, Türkiye’nin en önemli iş ve ekonomi dünyası buluşmalarından biri olan Uludağ Ekonomi Zirvesi, 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleşti.

İki gün boyunca Türkiye’den ve dünyadan 1.200’e yakın katılımcıyı ağırlayan Zirve’nin bu yıl ana teması “Gelecek” oldu. Zirve’de sanayiden ticarete, üretimden perakendeye, finanstan eğitime kadar pek çok sektörün nabzı tutuldu, iş dünyasına ve ekonomiye yön verecek gelişmeler konuşuldu.

T.C. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Zirve’de…

7. Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin Garenta sponsorluğunda düzenlenen açılış bölümünde, Capital ve Ekonomist dergilerinin Yayın Direktörü M. Rauf Ateş, Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Özgür Maraş ve Dow Hindistan, Ortadoğu ve Türkiye Başkanı Luciano Poli kürsüye çıktı. Açılış konuşmalarının ardından T.C. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, dünyadaki ve Türkiye’deki son ekonomik gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Global Fırsatların Geleceği

HSBC Türkiye’nin oturum sponsorluğunda gerçekleşen Zirve’nin ilk oturumu ‘Global Fırsatların Geleceği’ nde konuşmacılar, önümüzdeki dönemdeki yatırım fırsatlarını masaya yatırdı.

Yıldırım Holding CEO’su Yüksel Yıldırım moderatörlüğünde yapılan panele; Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdulllah Kavukcu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl ve Derimod Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Zaim katıldı.

Tarımın Geleceği

İGSAŞ’ın sponsorluğunda gerçekleşen ‘Tarımın Geleceği’ konulu ikinci oturumda panelistler, tarımda verimliliğin artırılması konusunu değerlendirdi.

Moderatörlüğünü Denizbank CEO’su Hakan Ateş’in yaptığı oturuma, Hacıince Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, Avrupa Genç Çiftçiler Konseyi Başkanı Jannes Maes ve Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz katıldı.

Dijital Gelecek

Günün üçüncü oturumu Vodafone’un oturum sponsorluğunda gerçekleşti. ‘Dijital Gelecek’ konulu panelde katılımcılar, dijitalleşmenin önümüzdeki dönemde şirketleri ve toplumları nereye taşıyacağını tartıştı.

Moderatörlüğünü Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan’ın yaptığı panele; IoT Akıllı Evler Girişimcisi Daniel Kottke, Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş, Akbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, M-Factory Ventures Kurucusu Murat Emirdağ, Autonomous Mobility CEO’su Peter Theo Sorgenfrei ve DaVinci Enstitüsü Gelecek Bilimcisi Thomas Frey katıldı.

Türkiye’nin Geleceği

Four Seasons İstanbul’un oturum sponsorluğunda gerçekleşen ‘Türkiye’nin Geleceği’ panelinin moderatörlüğünü BNP Paribas Cardif Türkiye CEO'su Cemal Kişmir yaptı.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Migros CEO'su Özgür Tort, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih ve Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak katıldığı panelde teknolojinin gelişimi, verimlilik ve Türkiye’nin potansiyelini daha iyi kullanması konuları değerlendirildi.

Üretimin Geleceği

BASF’nin oturum sponsorluğunda gerçekleşen ‘Üretimin Geleceği’ konulu panelde, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın moderatörlüğünde katılımcılar; Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, BASF Türkiye CEO’su Buğra Kavuncu, Betek Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil ve SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov temel üretim sektörlerinin önümüzdeki dönemdeki planlarını tartıştı.

Toplumun Geleceği

Citibank’ın sponsorluğunda gerçekleşen günün altıncı oturumu ‘Toplumun Geleceği’ni konu aldı. Moderatörlüğünü Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Başkanı Selen Kocabaş’ın yaptığı panele katılan Ecobank COO'su Carl Manlan, Inside Straight Strategies Başkanı Carl Pope ve Women for Women International Kurucusu ve CEO'su Zainab Salbi; iklim değişikliği, kadınların toplumun geleceğindeki yeri ve geleceğin şekillenmesinde ajandalarda yer alması gereken konuları masaya yatırdı.

Finansın Geleceği

Günün yedinci ve son oturumu Borsa İstanbul’un sponsorluğunda gerçekleşti.

‘Finansın Geleceği’ konulu oturumun moderatörlüğünü Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze yaptı. Konuşmacılar Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, Citibank CEO’su Serra Akçaoğlu ve Halkbank CEO’su Osman Arslan katılımıyla gerçekleşen panelde dünyada ve Türkiye’de finans sektörünü tartışıldı.

Gün boyu katılımcıların yoğun ilgisiyle devam eden tüm panellerin ardından Zirve’nin birinci günü, Socar sponsorluğundaki gala yemeğiyle devam etti.

Zirve’de İkinci Gün, “Gayrimenkulün Geleceği” ile açıldı

Akkök Holding’in oturum sponsorluğunda gerçekleşen ikinci günün ilk panelinde, ‘Gayrimenkulün Geleceği’ ve sektörün gündemini konuşuldu.

Moderatörlüğünü Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü’nün yaptığı panele; Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Aziz Torun, DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Doç.Dr. Feyzullah Yetgin ve DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz katıldı.

NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, konutun dünyada ikamesi olmayan birkaç üründen biri olduğunu belirtirken, Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Aziz Torun gayrimenkul kavramının sadece konut ve ofisten ibaret olmadığını; okul, hastane, otel, havalimanı ve otoyol gibi tüm taşınmaz varlıklarla birlikte gayrimenkul sektörünün hayatımızın her alanında mevcut olduğundan bahsetti.

Global Ekonominin ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Geleceği

TEB’in sponsorluğunda ve McKinsey Türkiye Genel Müdürü Özgür Tanrıkulu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen günün ikinci oturumu ‘Global Ekonominin ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Geleceği”nde, dünyada ekonomi politikalarının oluşturulması ve gelir dağılımındaki dengesizliklerin nasıl düzeltileceği konuları tartışıldı.

Panele Hindistan Merkez Bankası Eski Başkanı Dr. Duvvuri Subbarao, Şili Merkez Bankası Eski Başkanı José De Gregorio ve TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici katıldı.

Moderatör Özgür Tanrıkulu, yaptığı giriş konuşmasında dünya ekonomisinde çok güçlü bir performans görüldüğünü ancak bunun aynı zamanda uzun vadeli tedirginlikler de yarattığını ifade ederek gelir dağılımındaki bozulma, dijital dönüşümün ortaya çıkardığı işsizlik korkusu gibi konuların ekonomik ve siyasi açıdan endişe oluşturduğunu belirtti.

Dijitalleşme Çağında Fırsatlar

Günün üçüncü oturumu CoreStrateji Kurucusu İhsan Elgin’in moderatörlüğünde gerçekleşti. Panele Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ve Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu katıldı. Elgin, araştırma şirketi IBC’nin raporuna göre dünyada şirketlerin dijitalleşmeye 1,2 trilyon dolar harcadıklarını belirtti.

Katılımcılar, endüstri 4.0’ın gündemde olduğu yeni dönemde iş dünyasının önündeki fırsatları konuştu.

Avrupa’nın Geleceği

Invest in Great sponsorluğunda gerçekleşen dördüncü oturumda Avrupa’da entegrasyon, kimlik, genişleme ve Türkiye-AB ilişkilerinin şu andaki durumu ve geleceği konuları tartışıldı.

Moderatörlüğünü Allianz Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜSİAD Eski Başkanı Cansen Başaran Symes’ın yaptığı panele Atlantik Konseyi Kıdemli Üyesi Anders Aslund, Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, Hırvatistan Eski Cumhurbaşkanı Prof. Ivo Josipovic ve Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott katıldı.

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, panelde Türkiye-Almanya ilişkilerine değinirken, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott konuşmasında, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının birçok avantaj ve dezavantaj oluşturduğunu söyledi. Hırvatistan Eski Cumhurbaşkanı Prof. Ivo Josipovic ise, Hırvatistan’ın şu anda AB’nin üyesi olmaktan yaşadıkları memnuniyeti aktardı.

Yarının Şirketi

Metal Yapı’nın oturum sponsorluğunda gerçekleşen günün beşinci panelinde katılımcılar, geleceğin lider ve organizasyonlarının nasıl olması gerektiğini konuştu.

Moderatörlüğünü Alternatif Bank Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Kaan Gür’ün yaptığı panele; Borusan Holding CEO’su Agah Uğur, Eczacıbaşı CEO’su Atalay Gümrah, EY Parthenon Birleşik Krallık Başkanı Philip Dunne, Türk Telekom CEO’su Paul Doany ve TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener katıldı.

Panelde konuşan Eczacıbaşı CEO’su Atalay Gümrah kadın liderlerin önemini vurgulayarak “Kadın liderliğini geliştirmek için 40 kadın arkadaşımızı da özel bir programla eğitiyoruz” dedi. Türk Telekom CEO’su Paul Doany de; “Gelecekte kurumlarda herkes işinde lider olmalı ve takım çalışmasıyla şirketi dönüştürücü işlere odaklanmalı.” şeklinde konuştu.

Sağlığın Geleceği

Ziraat Emeklilik’in sponsorluğunda gerçekleşen ‘Sağlığın Geleceği’ oturumunda daha iyi performans gösteren ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi için gerekli olan bileşenler, dünyanın önde gelen bürokratları ve Türkiye’den sektör temsilcileriyle birlikte tartışıldı.

Moderatörlüğünü Cisco Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Hülya Güven’in yaptığı panele, Hollanda Sağlık ve Spor Eski Bakanı Ab Klink, Federal Almanya Cumhuriyeti Sağlık Eski Bakanı Daniel Bahr, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak katıldı.

Panelde ilk konuşmayı yapan Federal Almanya Cumhuriyeti Sağlık Eski Bakanı Daniel Bahr Dünyada hiçbir ülkede mükemmel bir sağlık sistemi olmadığını söyleyerek, en önemli konunun nüfusun mümkün olduğu kadar sağlıklı kalabilmesi olduğunu belirtti.

Girişimciliğin Yarını

Türk Telekom’un oturum sponsorluğunda gerçekleşen panelde katılımcılar, dünyada son dönemde çığır açan girişimleri konuştu.

Moderatörlüğünü PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’in yaptığı panele; Pudur Corporation Kurucusu ve Başkanı Arun Pudur, Google Kamu Politikası ve Devlet İlişkileri Müdürü Doron Avni, Aslanoba Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aslanoba, Baba Rafi Kebap Kurucusu ve CEO’su Hendry Setiono ve Katar Finans Merkezi İş Geliştirme Direktörü Sheikha Alanoud Al-Thani katıldı.

Panelde söz alan Hasan Aslanoba; “Türkiye’nin dünya milli gelirine katkısı %1 ama startup’lara yatırım konusunda 15 kat gerideyiz. Gelecek startup’larda fakat istediğimiz noktada değiliz.” dedi. Katar Finans Merkezi İş Geliştirme Direktörü Sheikha Alanoud Al-Thani ise girişimciliğe üniversite yıllarında başladığını, ilk denemesinin bir başarısızlıkla sonuçlandığını anlatarak; “Girişimcilerin başarısızlığa hazır olmaları ve yeniden denemeleri gerekir. İnovatif gelişmeleri takip etmelisiniz.” dedi.

Yeni Bir Geleceğe Doğru

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde günün son oturumu, Akzirve’nin sponsorluğunda ve Google Türkiye Ülke Direktörü Bülent Hiçsönmez’in moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelde Softbank Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Chockalingam Palaniappan, DaVinci Enstitüsü Gelecek Bilimcisi Thomas Frey ve The Next Factory of the World Kitabının Yazarı Irene Sun konuşma yaptı.

‘Yeni Bir Geleceğe Doğru’ oturumunda geleceğin dünyasına dair rehber niteliği taşıyan enerji, istihdam ve üretimin geleceği konuları değerlendirildi.

Stars Of Region

Uludağ Ekonomi Zirvesi, bu yıl büyük bir Start Up Yarışması’na da ev sahipliği yaptı. Galata Business Angels ve Endeavor iş birliği ile gerçekleştirilen yarışmada katılımcılar, girişimlerini Türkiye’nin en büyük melek yatırımcıları ve start up dostu liderlerinin karşısında anlatıp, yatırım çekmeyi ve büyük ödülü almayı hedefledi. Yarışmaya, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve bölgeden girişimciler katıldı. Yarışma sonucunda Jüri özel ödülünü Dabchy uygulaması, üçüncülük ödülünü Piri Guide, ikincilik ödülünü Leafinbox ve birincilik ödülünü ise Fazla Gıda girişimleri aldı.

Katılımcılara zengin bir iç görü ve “Gelecek” başlığı çerçevesinde birçok farklı alandan bilgiler sunan Uludağ Ekonomi Zirvesi için şimdiden 2019 hazırlıklarına başlandı.