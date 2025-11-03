2025 yılı Kasım ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekim ayında enflasyon yüzde 32,87 oldu. Kasım ayı tavan kira artış oranı ise yüzde 37,15 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon, ekim ayında yüzde 2,55 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak hesaplandı.

Enflasyon verilerinin ardından konut ve işyerlerine uygulanacak kira artış oranı da netleşti. Buna göre kasım ayında kira sözleşmelerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 37,15 olarak hesaplandı.

KASIM AYI TAVAN KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Kasım ayında ev ve iş yerlerinin kirası (tavan) yüzde 37.15 artış gösterebilecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 38,36 olmuştu.

2025 TÜFE Kasım ayı kira artışı hesaplama örneği



Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Kasım 2025

Kira Artış Oranı: % 37,15

Kira Artış Tutarı: 7 bin 430 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 27 bin 430 TL

Kira artış oranı nasıl hesaplanıyor?

Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre, kira artış oranı TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirleniyor. Bu oran hem konut hem de işyeri kiraları için yasal üst sınır anlamına geliyor. 1 Temmuz 2024 tarihine kadar konut kiraları için uygulanan ve artışı %25 ile sınırlayan yasal düzenlemenin kaldırılmasıyla birlikte, kira zamları artık tamamen TÜFE'nin 12 aylık ortalama değişim oranına endekslenmiş durumdadır.



