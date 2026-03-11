Borsa İstanbul'da gong MCARD için çaldı

Törene, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, MetropolCard Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Akbulut, MetropolCard Yönetim Kurulu Başkanvekili ve CEO Uğur Yıldırım, MetropolCard YK Üyesi Önder Akıncı, Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Furkan Gün, şirket yöneticileri, çalışanlar ile davetliler katıldı.

Törende konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Metropol Kurumsal Hizmetler'in güçlü markasıyla faaliyetlerini yaygın şekilde sürdürdüğünü ve dijital ödeme alışkanlıklarının yaygınlaşmasına önemli katkı sağladığını söyledi.

Ergun, şirketin ürün ve hizmet çeşitliliğini artıran yenilikçi projeler geliştirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirliği iş süreçlerine entegre eden ve fintek temelli bir çalışma modeline sahip bu değerli şirketimiz, halka arzdan elde ettiği gelirleriyle finansal teknolojiler alanında yatırımlarını gerçekleştirecek ve AR-GE çalışmaları yapacak. Metropol Kurumsal Hizmetler'e borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

- "Çok sayıda yeniliği devreye aldık"

Metropol Kurumsal Hizmetler AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Akbulut da MetropolCard'ın Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarıyla kurulmuş, online altyapıya sahip ilk yemek kartı firması olduğunu belirtti.

Şirketin kurulduğu günden bu yana yalnızca sektörün bir parçası olmakla kalmadığını, finansal teknolojiler alanında geliştirdiği çözümlerle sektöre yön verdiğini dile getiren Akbulut, "Bugün 81 ilde, 922 ilçede, 5 bölge müdürlüğüyle, 110 bini aşkın üye iş yeri ve milyonlarca kullanıcısıyla dev bir ekosistem oluşturmuş durumdayız." dedi.

Akbulut, şirketlere sundukları kurumsal çözümlerin yanı sıra bireysel kullanıcılara sağlanan avantajlarla da sektörde farklılaştıklarını, AR-GE merkezinde geliştirilen yazılımlarla birçok ilki hayata geçirdiklerini vurguladı.

Online altyapı sayesinde kartlı ve kartsız, QR kodla, mobil uygulama üzerinden, cep telefonu numarasıyla ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartıyla ödemeler gibi çok sayıda yeniliği devreye aldıklarını ifade eden Akbulut, "Sadece yemek kartı üretmiyoruz, kurumsal harcamaların dijital geleceğini inşa ediyoruz. Kullanıcılar, kurumsal kullanımın yanı sıra kredi kartı sistemlerini de tanımlayarak çeşitli avantajlardan yararlanabiliyor. Bu avantajlar arasında yüzde 10'a varan cashback imkanı da yer alıyor." diye konuştu.

"Bugün bizim için yeni bir başlangıç. Yurt içi ve yurt dışında yatırımlarımızla bu ekosistemi daha da büyütmeye kararlıyız. Yemek kartından geçiş kontrol sistemine, akaryakıt çözümlerinden filo yönetimine, ödüllendirme sisteminden konaklama giderlerine ve elektrikli araç şarj istasyonu yatırımına kadar kurumsal harcamalara birçok alanda entegre çözümler sunuyoruz. EPDK'dan aldığımız lisansla elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarımızı da başlatmış durumdayız. Sağlam adımlarla yürümeye, ülkemizi yurt içi ve yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz."

Akbulut, halka arz sürecinde payların yüzde 2'lik bölümünü çalışanlara ayırdıklarını belirterek, "İki yıl önce yine bir ramazan gününde şirketimizin iftarında çalışma arkadaşlarımıza bir söz vermiş ve 'Bu şirketin hissedarı olacaksınız' demiştik. Bugün yine ramazan gününde bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Artık çalışma arkadaşlarımız, bu şirketin hem emekçisi hem de ortağı." değerlendirmesinde bulundu.

- "Daha güçlü adımlar atılacak"

MetropolCard Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Yıldırım, halka arzın bir hedef değil, yeni bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, gelişen teknolojiler, yapay zeka uygulamaları ve fintek yatırımlarıyla şirketin yeni dönemde daha güçlü adımlar atacağını dile getirdi.

Yatırımcılardan aldıkları güçle yalnızca Türkiye'ye yönelik değil, kurumsal harcamalar ve bireysel avantajlar alanlarında daha iddialı projeler geliştireceklerini belirten Yıldırım, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanındaki öncü yaklaşımlarını ileri taşımaya devam edeceklerini kaydetti.

Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Furkan Gün de jeopolitik risklerin arttığı bir haftada yaklaşık 1 milyon yatırımcıdan gelen 7,4 katlık talebin, hem MetropolCard markasına hem de sermaye piyasalarına duyulan güvenin göstergesi olduğunu ifade etti.

Türkiye'de kurumsal çözümler ve çalışan odaklı hizmetler sektörünün henüz tam keşfedilmemiş büyük bir potansiyel barındırdığını kaydeden Gün, şu ifadeleri kullandı:

"Metropol Kurumsal Hizmetler AŞ, bir milyondan fazla kullanıcısı, yenilikçi teknoloji altyapısı ve esnek çözümleriyle hem sermaye piyasalarımız hem de tasarruf sahipleri için önemli bir yenilik anlamına geliyor. Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasıyla yatırımcılar, Türkiye'nin dijitalleşen hizmet ekonomisine ve Metropol'ün sürdürülebilir büyüme vizyonuna ortak olma imkanı elde ediyor. Bugün itibarıyla sermaye piyasalarına adım atan Metropol, büyüme hedefleri için ihtiyaç duyduğu kaynak finansmanına erişti. Bu doğrultuda halka arzdan elde edilen fonun en az yarısının şirketin organik ve inorganik büyümesini finanse etmek amacıyla kullanılması planlanıyor."