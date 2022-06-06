3600 ek göstergenin detayları bugün açıklanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nın ardından 3600 ek gösterge ile ilgili yapılan hazırlıkları detaylarıyla açıklayacak.

6.06.2022 09:25:000
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3600 ek göstergenin detayları bugün açıklanıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki düzenlenen AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında gündemdeki konulara değindi.

Uzunca bir süredir, çalışan ve emekli memurlarla ilgili 3600 ek gösterge hazırlığı yürüttüklerini hatırlatan Erdoğan, nihayet bu çalışmayı tamamladıklarını ve Meclisin takdirine sunma safhasına getirdiklerini bildirdi.

Erdoğan, "Kabine Toplantımızın ardından yapacağımız Millete Sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Burada sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini de paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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