Link Bilgisayar’dan ilk 9 ayda güçlü büyüme ve karlılık var

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş., güçlü ve istikrarlı şekilde büyümesini sürdürüyor. Son yıllarda kamu ve özel sektör kuruluşları ile önemli iş birlikleri ve yatırımlara imza atan şirket, ilk 9 ayda gerçekleştirdiği büyüme ve kârlılık rakamları ile sektördeki güçlü konumunu tescilledi.

Link’in konsolide olmayan finansal sonuçlarına göre, 2025 yıl sonunda 2 milyar 541 milyon TL olan toplam aktif büyüklüğü, bu yılın ilk 9 aylık döneminde 2 milyar 558 milyon TL seviyesine yükseldi. Özkaynakları da aynı dönem itibarıyla yüzde 6,2 oranında artışla 2 milyar 143 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket, yılın ilk 9 aylık döneminde brüt kâr ve FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) rakamlarında da başarılı bir performans sergiledi.

2025 yılının ilk 9 aylık döneminde Link’in 443,8 milyon TL olan brüt kârı, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 48 artışla 657,3 milyon TL'ye yükseldi. İlk 9 aylık dönemler itibarıyla şirketin esas faaliyet kârı yüzde 80,48 artış ile 471 milyon TL’ye ulaşırken, FAVÖK de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60,12 büyüdü. Eylül 2026 itibarıyla net kâr marjı da yüzde 14,6 olarak gerçekleşti.

“İlk 9 ayda kârlılığımızı önemli ölçüde artırarak finansal gücümüzü ortaya koyduk”

Şirketin 2026 yılı ilk 9 aylık finansal sonuçları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Link Bilgisayar Genel Müdürü Murat Pekmezyan, şunları söyledi:

“Uzun yıllara dayanan teknoloji deneyimi, güçlü yazılım geliştirme kabiliyeti ve Ar-Ge yatırımlarımız ile Türkiye’nin teknoloji ekosisteminde önemli bir konuma sahibiz. Sürdürülebilirlik, Dijital Dönüşüm, ERP çözümleri, Savunma ve Güvenlik, E-Dönüşüm ve Cloud çözümleri olmak üzere 6 faaliyet alanında; Türkiye çapında 100’ e yakın iş ortağımız ile sürdürülebilir büyüme hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 2026 yılının ilk 9 ayında elde ettiğimiz finansal sonuçları, stratejik hedeflerimiz doğrultusunda attığımız adımların ve verimlilik odaklı yönetim anlayışımızın önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Değişen satış dinamiklerine karşın brüt kârımızı ve operasyonel karlılığımızı önemli ölçüde artırarak finansal performansımızın güçlü yönlerini ortaya koyduk. Önümüzdeki dönemde de finansal disiplinimizi koruyarak Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Operasyonel verimlilik, sürdürülebilir kârlılık ve katma değerli ürün geliştirme odağımızla hem Türkiye’deki konumumuzu güçlendirmeyi hem de uluslararası pazarlarda büyüme potansiyelimizi değerlendirmeyi hedefliyoruz.”