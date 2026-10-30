Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri yılın üçüncü çeyreğinde 5,5 milyar lira oldu

Hazine'nin yılın üçüncü çeyreği itibarıyla vergi dışı normal gelirleri 5 milyar 516 milyon 373,1 bin lira olarak hesaplandı.

30.10.2026 23:38:100
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Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri yılın üçüncü çeyreğinde 5,5 milyar lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin KİT'ler, kamu sermayeli bankalar ve diğer bazı kuruluşlardan elde edilen çeşitli vergi dışı gelirleri açıkladı.

Buna göre söz konusu dönemde temettü gelirleri (KİT'ler + MKE AŞ + Türk Telekom + PTT + Diğer İştirakler) 5 milyar 514 milyon 544,5 bin lira, diğer Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar 1 milyon 828,6 bin lira olarak gerçekleşti.

Böylece Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri, bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 5 milyar 516 milyon 373,1 bin lira olarak hesaplandı.

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