ABD'de bankacılık krizini tetikleyen SVB satıldı

ABD'de düzenleyici kuruluş Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından yapılan açıklamaya göre First Citizens Bank, SVB grubunun tüm mevduat ve kredilerini devralmayı kabul etti.

ABD'de yaşadığı krizle küresel piyasaları da etkileyen Silicon Valley Bank ile ilgili nihai karar belli oldu. Bankacılık krizini küresel piyasaların gündemine sokan Silicon Valley Bank, First Citizens Bank'a devredildi.

ABD'de düzenleyici kuruluş Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından yapılan açıklamaya göre First Citizens Bank, SVB grubunun tüm mevduat ve kredilerini devralmayı kabul etti. 10 Mart itibariyle Silican Valley Bridge Bank'ın yaklaşık olarak 167 milyar dolarlık varlığı ve 119 milyar dolarlık toplam mevduatı bulunuyordu.

Söz konusu anlaşma 16,5 milyar dolarlık iskontoyla 72 milyar dolarlık varlık alımını da içeriyor. Yaklaşık 90 milyar dolarlık menkul kıymet ve diğer varlıklar ise FDIC'in tasfiye bölümünde kalacak. FDIC, bankada yaşanan krizin kurumun mevduat sigorta fonu için yaklaşık 20 milyar dolarlık maliyet yaratacağını öngörüyor.

First Republic’e zaman kazandırma adımı

ABD'de krizdeki bir diğer banka için ise zaman kazandırma adına yeni bir hamle yapıldı. ABD’de yetkililer First Republic Bank’e bilançosunu güçlendirecek bir anlaşma sağlaması için zaman kazandıracak şekilde, bankalara Fed tarafından sağlanan acil kredi imkanını genişletme seçeneğini değerlendiriyor.

Bununla birlikte kaynaklar, yetkililerin Silicon Valley Bank ve Signature Bank’in iflas etmesinin ardından gözlerin çevrildiği First Republic’in acil bir müdahale olmaksızın faaliyetlerini sürdürecek kadar istikrarlı olduğunu ve bir mevduat çıkışı riski bulunmadığını düşündüklerini bildirdi.

First Republic hisseleri ay başından bu yana yüzde 90 oranında değer kaybetmişti. Öte yandan Fed’in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) Başkanı Martin Gruenberg ve ABD Hazine Bakanlığı Müsteşarı Nellie Liang bu hafta salı günü ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’ne, çarşamba günü de Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’ne banka iflasları konusunda ifade verecek.