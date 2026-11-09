Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni Kasım'da geriledi

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, Kasım ayında 0,3 puanlık düşüşle piyasa beklentilerinin altında azalış ​​​​​​​kaydederek 2,4 puana geriledi.

9.11.2026 14:02:110
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Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni Kasım'da geriledi

Piyasalara yönelik araştırmalar yapan Frankfurt merkezli danışmanlık şirketi Sentix, kasım ayına ilişkin Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

5-7 Kasım 2026'da 220'si kurumsal olmak üzere 1025 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, ekimde 2,7 puan olan endeks, kasımda 2,4 puana inerek düşüşünü üst üste ikinci aya taşıdı.

Piyasalarda beklenti endeksin 2,1 puana gerilemesi yönündeydi.

Yatırımcıların mevcut duruma yönelik değerlendirmesi eylüle kıyasla değişmeyerek eksi 3,3 puanda sabit kalırken gelecek 6 aya yönelik öngörülerini ölçen Beklentiler Endeksi 8,3 puana inerek Haziran 2026'dan bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

- Faiz, petrol fiyatları ve siyasi belirsizlikler ekonomiyi baskılıyor

Yatırımcıların olumsuz durum değerlendirmeleri, Euro Bölgesi'nin ekonomik zayıflık dönemini henüz geride bırakamadığını ortaya koydu.

Özellikle artan faiz oranları, yüksek ham petrol fiyatları ve siyasi belirsizliklerin ekonomik çevre üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

Sentix Genel Müdürü Patrick Hussy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yatırımcıların Avro Bölgesi'nde sürdürülebilir bir ekonomik toparlanma konusundaki şüphelerinin giderek arttığına dikkati çekerek, "Bu durum, sürdürülebilir bir toparlanmaya yönelik umutları daha da gölgeliyor. Fransa'daki istikrarsız durum, şiddetli protestolar ve Berlin'de yeniden alevlenen kamulaştırma tartışmaları şirketleri ve yatırımcıları endişelendiriyor." ifadelerini kullandı.

- Alman ekonomisinde ilk toparlanma sinyalleri

Euro Bölgesi'nin genelindeki zayıf seyre karşın, Almanya'ya dair Sentix barometresi ekimdeki düşüşün ardından hafif bir toparlanmayla eksi 3,3 puana yükseldi.

Almanya'da özellikle mevcut durum değerlendirmesi üst üste beşinci kez artarak eksi 14 puana ulaştı ve Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Alt endeksin negatif bölgede kalmaya devam ettiğini belirten Hussy, "Alman ekonomisi henüz kesin bir kırılma gerçekleştirememiş olsa da ilk stabilizasyon sinyallerini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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