COP31 Antalya’da başladı: Zirve girişinde uzun kuyruklar oluştu

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, Antalya’da açılış oturumuyla başladı. 20 Kasım’a kadar sürecek zirveye yaklaşık 100 bin kişinin katılması beklenirken, ilk gün konferans alanının girişinde uzun kayıt kuyrukları oluştu. İklim aktivistleri ve atlı polisler de zirve çevresinde ilginç görüntüler oluşturdu.

Dünyanın iklim gündemi Antalya’da buluştu. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31’inci Taraflar Konferansı COP31, Türkiye’nin ev sahipliğinde başladı.

Özlem Aydın Ayvacı / Antalya / [email protected]

Antalya EXPO alanında 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek konferansa ülkelerin temsilcileri, iş dünyası liderleri, sivil toplum kuruluşları, bilim insanları ve gençlik örgütleri katılıyor. Zirve boyunca yaklaşık 100 bin kişinin Antalya’da bir araya gelmesi bekleniyor.

GİRİŞTE KAYIT YOĞUNLUĞU

Zirvenin ilk gününde konferans alanının girişinde büyük yoğunluk yaşandı. Kayıt ve giriş işlemleri için uzun kuyruklar oluşurken, açılışın başladığı saatlerde de çok sayıda katılımcının bekleyişi sürdü. Alandaki gözlemlere göre on binlerce kişi, kayıt işlemlerini tamamlayarak zirve alanına girebilmek için sıra bekliyor.

Zirve çevresinde iklim aktivistleri ve atlı polisler de ilginç görüntüler oluşturuyor.

AÇILIŞTA İŞ BİRLİĞİ MESAJI





COP31’in açılış oturumunda, iklim değişikliğiyle mücadelede verilen taahhütlerin uygulamaya nasıl aktarılacağı öne çıktı.

BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell, açılış için hazırlanan konuşmasında iklim alanındaki ilerlemenin yeterince hızlı olmadığına dikkat çekti. COP31 Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ise konferansın uluslararası iş birliğinin sonuç verebildiğini göstermesi yönündeki beklentisini dile getirdi.

Konferans, Türkiye ile Avustralya arasında oluşturulan ortaklık çerçevesinde yürütülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum COP31 Başkanlığı’nı, Chris Bowen ise müzakerelerin başkanlığını üstleniyor.

LİDERLER 11-12 KASIM’DA BULUŞACAK

COP31 kapsamındaki Antalya Liderler Zirvesi, 11-12 Kasım’da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğindeki zirvenin açılışında, BM Genel Sekreteri António Guterres’in de konuşma yapması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın açıkladığı katılım bildirimlerine göre zirveye ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan 102 üst düzey temsilci katılacak. Bunlar arasında 37 devlet başkanı ve 35 hükümet başkanının yanı sıra devlet ve başbakan yardımcıları, prensler ve özel temsilciler de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ile Avustralya Başbakanı Anthony Albanese katılması beklenen liderler arasında yer alıyor.

Bakanlığın lider düzeyinde katılım bildirdiğini açıkladığı ülkeler arasında Birleşik Krallık, İspanya, İtalya, Hollanda, İsveç, Norveç, Ukrayna, Azerbaycan, Çin, Güney Kore, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Brezilya da bulunuyor. Ancak bu ülkelerin temsilcilerinin tamamı devlet veya hükümet başkanı değil; listede yardımcılar ve özel temsilciler de yer alıyor.

ALMANYA, FRANSA VE KANADA BAKAN DÜZEYİNDE

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kanada Başbakanı Mark Carney’nin ise Antalya’daki liderler zirvesine katılması beklenmiyor. Üç ülke konferansta bakan düzeyinde temsil edilecek.

Almanya’yı Çevre Bakanı Carsten Schneider, Fransa’yı Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbut temsil edecek. Kanada heyetine ise Çevre, İklim Değişikliği ve Doğa Bakanı Julie Dabrusin başkanlık edecek.

İŞ DÜNYASININ GÜNDEMİNDE FİNANSMAN VE DÖNÜŞÜM VAR





İki hafta boyunca sürecek görüşmelerde iklim finansmanı, emisyonların azaltılması, temiz enerjiye geçiş ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Zirve, hükümetlerin yanı sıra yatırım kararlarından tedarik zincirlerine kadar pek çok alanda iklim riskleriyle karşı karşıya olan iş dünyası açısından da yakından izleniyor.

COP31’den beklentiler arasında, daha önce açıklanan iklim hedeflerinin somut uygulamalara dönüşmesi ve özellikle gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç duyduğu finansmana erişimin güçlendirilmesi bulunuyor