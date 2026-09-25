ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı Ağustos'ta değişmedi

ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı, ağustosta azalış beklentilerinin aksine değişim göstermedi.

25.09.2026 15:59:350
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ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı Ağustos'ta değişmedi

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı ağustosta bir önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek 338,6 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentisi, dayanıklı mal siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,3 azalması yönündeydi. Dayanıklı mal siparişleri temmuzda yüzde 0,9 artmıştı.

Son dört ayın üçünde düşüş gösteren ulaşım ekipmanları siparişleri yüzde 0,6 azaldı. Ulaşım ekipmanları hariç yeni siparişler ağustosta yüzde 0,3, savunma hariç yeni siparişler yüzde 0,1 arttı.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı mallara yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

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