Efor Holding, Efor Yatırım’daki payını yüzde 10,79’a yükseltti

Efor Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ortaklarından Efor Holding A.Ş., Efor Yatırım’daki uzun vadeli yatırım yaklaşımını desteklemek ve şirketteki payını artırmak amacıyla pay alımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Efor Holding, Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.’deki payını artırmaya yönelik pay alım planı kapsamında yeni alımlar gerçekleştirdi. Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda 18-24 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemler sonucunda toplam 91 milyon 836 bin 926 adet Efor Yatırım payı satın alındı. Gerçekleştirilen işlemlerin toplam bedeli 1 milyar 600 milyon 233 bin 485,69 TL olurken, alımların ortalama fiyatı 17,42 TL olarak gerçekleşti. Söz konusu işlemler sonucunda Efor Holding’in Efor Yatırım sermayesindeki payı yüzde 6,58’den yüzde 10,79’a yükseldi.

Dört işlem gününde 91,8 milyon adet pay alımı

Efor Holding tarafından gerçekleştirilen pay alımları dört işlem gününde tamamlandı. 18 Eylül’de 55 milyon 70 bin 141 adet, 21 Eylül’de 9 milyon 600 bin adet, 22 Eylül’de 3 milyon adet ve 24 Eylül’de 24 milyon 166 bin 785 adet Efor Yatırım payı satın alındı. Pay alımları sonucunda Efor Holding’in Efor Yatırım sermayesindeki payının yüzde 10 eşiğini aşması nedeniyle, ilgili mevzuat kapsamında gerekli özel durum açıklaması da gerçekleştirildi.

2 milyar TL’lik pay alım planı

Efor Holding tarafından daha önce kamuoyuna duyurulan pay alım planı kapsamında, piyasa koşullarına bağlı olarak azami 2 milyar TL tutarında Efor Yatırım payı alınması planlanıyor. 24 Eylül 2026 itibarıyla bu plan kapsamında 1,6 milyar TL tutarında alım gerçekleştirilmiş oldu.

Efor Yatırım’daki pay oranı yüzde 10,79’a ulaştı

Son işlemlerle birlikte Efor Holding’in Efor Yatırım’daki pay oranının yüzde 10 seviyesini aşması, grubun Efor Yatırım sermayesindeki payının artırılması yönündeki planın önemli bir aşamasını oluşturdu. Efor Holding tarafından gerçekleştirilen pay alımları, şirketin Efor Yatırım’daki mevcut ortaklık payının artırılmasına yönelik plan kapsamında gerçekleştiriliyor.

Uzun vadeli yatırım yaklaşımı sermaye piyasalarına da taşınıyor

Efor Holding’in Efor Yatırım pay alım planı, grubun yatırım yaptığı şirketlerde uzun vadeli değer yaratma yaklaşımının sermaye piyasalarındaki yansımalarından biri olarak öne çıkıyor. Holding; üretim, tarım, enerji ve sanayi alanlarında sürdürdüğü yatırımlarında büyüme, sürdürülebilirlik ve katma değer yaratmayı odağına alırken, Efor Yatırım’daki pay alımlarıyla şirketin uzun vadeli büyüme potansiyeline yönelik yatırım yaklaşımını da ortaya koyuyor. Efor Holding, uzun vadeli yatırım anlayışı doğrultusunda Türkiye’de üretim, yatırım, istihdam ve katma değer yaratmaya yönelik büyüme stratejisini sürdürürken, sermaye piyasalarındaki yatırımlarını da aynı perspektifle değerlendiriyor.