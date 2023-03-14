Akfen Yenilenebilir Enerji'nin halka arzına rekor talep geldi

Akfen Yenilenebilir Enerji'nin halka arzında tüm yatırımcı kategorilerinden toplam 76 milyar 213 milyon 831 bin 346 lira 80 kuruşluk talep toplandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Yatırım'ın konsorsiyum liderliğini üstlendiği halka arz sürecinde 8-9-10 Mart'ta yerel ve yabancı şirketlerden talep toplandı.

Akfen Yenilenebilir Enerji'nin yüzde 33,5'lik payının halka açılması için talep toplama sürecinde tüm yatırımcı kategorilerinden toplam 76 milyar 213 milyon 831 bin 346 lira 80 kuruşluk talep alındı. Bu rakam, 3 milyar 335 milyon 632 bin 889 lira halka arz büyüklüğünün 22,84 katı oldu.

Şirketin son yılların en büyük halka arzlarından birine imza attığı belirtilen açıklamada, "Akfen Yenilenebilir Enerji halka arzında yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen paylara 91,1 katı, Akfen Grubu çalışanlarına tahsis edilen paylara 1,4 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen paylara 18 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen paylara ise 1,9 katı talep geldi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, yoğun yatırımcı ilgisinden memnun olduklarını belirterek, "Güçlü finansal tabloları ile tamamı yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan, Türkiye’nin çeşitli coğrafi bölgelerine dağılmış genç ve temiz enerji portföyümüze yerli ve yabancı yatırımcının ilgisi çok büyük oldu. Son yılların en büyük hakla arzlarından birisine imza atmaktan dolayı gururluyuz. Ülkemizin ve şirketimizin geleceğine duyulan güvenin bir göstergesi olarak kabul ettiğimiz bu ilgi için yatırımcılara teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.