Yapay zekadan Endüstri 5.0’a:dijital dönüşüm eğitimleri başlıyor

İş dünyasında teknoloji hızla değişirken, çalışanların sahip olduğu yetkinlikleri güncel tutması her geçen gün daha fazla önem kazanıyor.

Yapay zekadan siber güvenliğe, dijital pazarlamadan Endüstri 5.0’a uzanan eğitimlerle Yenibiriş Akademi, çalışanların değişen iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yetkinliklere erişimini destekliyor. Yenibiriş Akademi’de farklı uzmanlık alanlarına yönelik eğitimler bir arada sunulurken, özellikle teknoloji ve dijital dönüşüm başlığı altında günümüz iş dünyasının öne çıkan ihtiyaçlarına odaklanan programlar dikkat çekiyor. Platformda yer alan eğitimlerle çalışanların yalnızca yeni teknolojileri tanıması değil, bu teknolojileri iş süreçlerine nasıl entegre edebilecekleri konusunda da bilgi ve uygulama deneyimi kazanması hedefleniyor.

Yapay Zekadan Dijital Liderliğe Geniş Eğitim Yelpazesi

Yenibiriş Akademi’nin Dijital Dönüşüm Eğitimleri kategorisinde şu anda 15 farklı eğitim bulunuyor. Programlar arasında Dijital Dönüşümde Yapay Zeka, Dijital Altyapı ve Bulut Teknolojilerinin Temelleri, Dijital Değişimde Yönetim ve Adaptasyon, Dijital Dönüşüm Proje Yönetimi, Dijital Kültür ve Organizasyonel Gelişim, Dijital Liderlik ve Stratejik Yönetim gibi eğitimler yer alıyor.

Bu kapsamda profesyoneller, dijital dönüşümün yalnızca teknolojik boyutuna değil, aynı zamanda çalışanların adaptasyonu, liderlik, organizasyonel gelişim ve proje yönetimi gibi dönüşümün insan ve yönetim tarafına da odaklanabiliyor.

İş Süreçlerini Dijitalleştirmek İsteyenlere Uygulamalı İçerikler

Akademinin sunduğu eğitimler arasında Dijital Operasyon Yönetimi ve İş Süreçleri de bulunuyor. Bu programda süreç analizi, performans ölçümü, otomasyon fırsatları ve veri odaklı yönetim gibi konular ele alınırken, vaka çalışmaları ve uygulamalı örneklerle katılımcıların öğrendiklerini kendi iş süreçlerine uyarlamaları hedefleniyor.

Benzer şekilde Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Stratejileri eğitimi kapsamında Google Ads, Meta reklam yönetimi, SEO ve çok kanallı içerik stratejileri gibi başlıklar ele alınırken; Growth Hacking ile Dijital Satış Stratejileri eğitimi dijital satış, müşteri yolculuğu ve veriye dayalı büyüme stratejilerine odaklanıyor.

Endüstri 5.0, Fintech Ve Siber Güvenlik De Eğitim Gündeminde

Yenibiriş Akademi, geleceğin çalışma dünyasını şekillendiren başlıkları da eğitim kapsamına alıyor. Endüstri 5.0 ve Dijital Dönüşüm Uzmanlığı programında IoT, akıllı sistemler, ileri otomasyon, insan-robot iş birliği ve veri odaklı karar mekanizmaları ele alınıyor. Dijital dünyanın beraberinde getirdiği güvenlik ihtiyaçlarına yönelik olarak ise Siber Güvenlik Temelleri (SANS SEC401) eğitimi sunuluyor. Programda güvenli ağ tasarımı, sistem koruma, erişim kontrolü ve risk yönetimi gibi temel siber güvenlik konuları işleniyor.

Bunun yanında Finansal Teknoloji (FinTech) Okuryazarlığı, UX & UI Tasarımı, SEO Uzmanlığı ve Uygulamalı E-Ticaret & E-İhracat Yönetimi gibi eğitimlerle farklı sektör ve meslek gruplarının ihtiyaçlarına yönelik seçenekler de sunuluyor. İş dünyasında ihtiyaç duyulan yetkinlikler her zamankinden daha hızlı değişiyor. Yapay zeka, dijitalleşme ve veri odaklı çalışma modelleri, çalışanların bilgi ve becerilerini sürekli güncellemelerini zorunlu hale getiriyor.

Yenibiriş Genel Müdür Yardımcısı Esra Güler, “Yıllardır işverenleri ve adayları buluşturan Yenibiriş olarak, kurumların en büyük ihtiyaçlarından birinin yalnızca doğru yeteneğe ulaşmak değil, mevcut çalışanlarını da geleceğin iş dünyasına hazırlamak olduğunu yakından gözlemliyoruz. Bu nedenle Yenibiriş Akademi’yi, işe alımdan yetkinlik gelişimine uzanan bütüncül bir yetenek ekosisteminin önemli bir parçası olarak hayata geçirdik. Yenibiriş Akademi, eğitim içeriklerini yalnızca küresel trendlerden değil, Türkiye iş gücü piyasasında gözlemlediğimiz yetkinlik ihtiyaçlarından da besliyor. Teknoloji ve dijital dönüşümden veri analitiği, finans, satış, liderlik ve operasyonel mükemmelliğe kadar alanında 10 yılın üzerinde sektörel ve profesyonel deneyime sahip eğitmenlerle, geniş bir yelpazede sunduğumuz 200’ün üzerindeki farklı programla kurumların dönüşüm süreçlerini destekliyoruz.

Yapay zeka alanındaki eğitimlerimizi de yalnızca teknolojiyi anlatan programlar olarak değil, çalışanların günlük iş süreçlerinde kullanabilecekleri uygulama odaklı gelişim programları olarak tasarlıyoruz. Hedefimiz, çalışanların verimliliklerini artırmalarına, yeni çalışma modellerine uyum sağlamalarına ve iş sonuçlarına doğrudan katkı üretmelerine yardımcı olmak. Bugün kurumların rekabet avantajı yalnızca yeni yetenekleri kazanmakla değil, mevcut ekiplerinin yetkinliklerini yeniden ve sürekli geliştirmekle mümkün hale geliyor. Yenibiriş Akademi olarak organizasyonların değişime daha hızlı adapte olan, geleceğe hazır ve yüksek performanslı ekipler oluşturmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Amaç, Değişen İş Dünyasına Hazır Yetkinlikler Kazandırmak

Yenibiriş Akademi ile çalışanların ve profesyonellerin kariyerleri boyunca ihtiyaç duyabilecekleri güncel bilgi ve yetkinliklere erişimini kolaylaştırmak hedefleniyor. Dijital dönüşümün yalnızca teknoloji departmanlarını değil, pazarlamadan operasyona, yönetimden satışa kadar çalışma hayatının farklı alanlarını dönüştürdüğü bir dönemde Akademi, farklı uzmanlık alanlarına yönelik eğitimleri tek bir çatı altında buluşturuyor.