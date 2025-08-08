Aksa Akrilik'ten 125 milyon dolarlık satın alma açıklaması

Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. (AKSA) bugün KAP'a DowAksa Advanced Composites Holdings B.V. paylarının satın alınmasına ilişkin KAP'a bildirimde bulundu.

Aksa Akrilik'ten 125 milyon dolarlık satın alma açıklaması

Aksa Akrilik'ten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimiz tarafından 2 Haziran 2025 ve 4 Temmuz 2025 tarihli özel durum açıklamalarımızda kamuoyu ile paylaşılan, %50 oranında ortağı bulunduğumuz DowAksa Advanced Composites Holdings B.V.'nin, Dow Europe Holdings B.V.'ye ait diğer %50 oranındaki paylarının satın alınmasına ilişkin süreç, tüm yasal izinlerin alınması ve sözleşmesel kapanış koşullarının yerine getirilmesini takiben bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Pay devir bedeli olan 125 milyon ABD Doları ödenmiş ve DowAksa Advanced Composites Holdings B.V. sermayesinin tamamı Şirketimiz mülkiyetine geçmiştir.

