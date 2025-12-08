Dijital finansın liderleri buluştu

Ekonomist ve Capital dergilerinin düzenlediği ‘Finansta Dijitalleşme ve Teknoloji Zirvesi 2025’, finans sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Sektör temsilcileri dijitalleşme trendlerini ve yeni dönem hedeflerini masaya yatırdı.

Finans sektörünün geleceği dijitalleşmeyle şekilleniyor. Bu dönüşüm sürecini yakında takip eden Türkiye finans sektörü, artık yalnızca bölgesinde değil, küresel ölçekte de iddialı bir konumda. Ekonomist ve Capital dergilerinin sektördeki dönüşümü mercek altına almak amacıyla bu yıl üçüncüsünü düzenlediği “Finansta Dijitalleşme ve Teknoloji Zirvesi 2025”, iş dünyasının liderlerini buluşturdu. Finansın dijitalleşmesi ve finans teknolojilerinin gelişim beklentilerinin konuşulduğu zirve; Garanti BBVA Ödeme Sistemleri co sponsorluğu, Commencis, Dataroid, Fonmap, QNB ve Tam Finans destek sponsorluğunda gerçekleşti. Zirve Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu’nun açılış konuşmalarıyla başladı.

DİJİTAL FİNANSIN YENİ DÖNEM AJANDASI

Moderatörlüğünü KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri ve Şirket Ortağı Sinem Cantürk’ün yaptığı ‘Dijital finansın yeni dönem ajandası’ panelinde; Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü (GÖSAŞ) Genel Müdürü Kerem Orbay, BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın, MasterCard Türkiye ve Azerbeycan Genel Müdürü Onur Faydacı ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Dolaz sektörün gelecek trendlerini konuştu.

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü (GÖSAŞ) Genel Müdürü Kerem Orbay, Türkiye’deki genç nüfusun dijital ürünlere ilgi duymasının sektörün gelişimine büyük bir ivme kattığını belirtti. Yeni dönemde akıllı telefonlarla ödemenin ön plana çıkacağını belirten Orbay, “Akıllı telefonların olduğu bir dünyada plastik kartlardan telefonla ödeme alt yapısına geçmeliyiz ve burada ciddi bir trend var. Toplam ödemelerde iki haneleri geçtik ve büyüyor. İyi bir telefon ödeme alt yapısı kurmak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Temel gündemlerinin veri güvenliğini sağlamak olduğunu belirten BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın da, “Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalmasını savunuyoruz. Güvenli, şeffaf, açıklanabilir bir eko sistem kurmak istiyoruz” dedi. 2026 yılında gerçekleşecek olan İklim Zirvesi COP31’de yer alacaklarını belirten Aydın, green IT konusunda çalışmalar yürüttüklerini ve zirvede bununla ilgili detayları açıklayacaklarını söyledi. Sektördeki değişimi yönüne ilişkin görüşlerini paylaşan MasterCard Türkiye ve Azerbeycan Genel Müdürü Onur Faydacı ise, Türkiye’de kart harcamalarının payının yüzde 40’lardan yüzde 65’lere çıktığını kaydetti. Dünya ortalamasının ise yüzde 40 olduğunu belirten Faydacı, “Kuzey Avrupa’da bu rakam yüzde 90’lara çıkıyor. Daha gidecek yolumuz var” dedi. Sektörün Türkiye’de yaklaşık 30 milyona varan tekil kullanıcıyla, aylık 100-150 milyar aylık işlem hacmine ulaştığını belirten Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Dolaz da, sektörün yeni dönemde hem regülasyon hem inovasyonla şekillenerek ivmesini artıracağını vurguladı.

NEOBANKALARIN YENİ VİZYONU

TP EMEA Gelişen Pazarlardan Sorumlu İş Geliştirme Başkanı Tolga Uçbağlar’ın moderasyonunu üstelendiği zirvenin ikinci oturumu ‘Neobankaların Yeni Vizyonu’ başlığı ile düzenlendi. Panele; Aktifbank Perakende ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Cem Martı, Colendi Bank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Devrim Cengiz, EY Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Levent Atakan ve Tombank Genel Müdürü Onur Özkan konuşmacı olarak katıldı.

25 yıldır neobankacılık alanında faaliyet gösterdiklerini söyleyen Aktifbank Perakende ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Cem Martı, “Büyük bankalar geçmişi tecrübelerinden dolayı her üründe pazarın büyük kısmını domine ediyor. Bizim avantajımız ise çevikliğimiz. Biz, fintechlerle güzel işbirlikleri yapıyoruz. Ana değer önermemiz ise ücretsiz bankacılık” dedi. Martı, şirketin gündeminde Dubai, Almanya ve Hollanda açılma planları olduğundan da söz etti.

“2006- 2017 yılları arasında açık bankacılık ve etrafında yapılan düzenlemelerle zemin bugün top oynamaya çok hazır hale geldi. 2026’da ürün ve servis anlamında taktik ve rekabetin içine gireceğimiz bir yıl olacak” diyen Colendi Bank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Devrim Cengiz ise Türkiye’den çıkan global bir dijital banka olmayı hedeflediklerini söyledi. Cengiz, önümüzdeki dönemde yakın coğrafyadan başlayarak diğer bölgelere de yayılmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Türkiye’de çok yüksek oranlarda mobil ve internet kullanımı olduğuna değinen EY Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Levent Atakan da, “Ancak internet altyapısı yetersiz. 5G’nin etkisi bekleniyor. 2026’da özel sektörün de internet altyapısına yönelik yatırımlar yapması bekleniyor” diye konuştu. Neobankacılık ve dijital bankalar üzerindeki denetimin aratacağını, AI konusunda da düzenlemeler beklendiğini anlatan Atakan, 2026’da neobankalarda fiyat rekabetinin de ön plana çıkacağını söyledi.

‘Türkiye’de zaten çok iyi bir dorumda olan bankacılık sektöründe farklı ne yapabilir?’ sorusuna yanıt arayarak yola çıktıklarını belirten Tombank Genel Müdürü Onur Özkan ise, bu noktada kurgularını basitlik ve kolaylık üzerine yaptıklarını kaydetti. 2026 yılını ‘yatırıma devam yılı’ ilan ettikleri ifade eden Özkan, “Önümüzdeki yıl 6 milyon müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu müşteri sayısı ile ilk 5’te yer alan bankaların önüne geçmeyi planlıyoruz. 2027 hedefimiz ise 7,5 milyon müşteriye ulaşmak” diye ekledi.

DİJİTAL FİNANSTA İNOVATİF YAKLAŞIMLAR

‘Dijital Finansta İnovatif Yaklaşımlar’ adıyla düzenlenen son panelde, konuşmacılar yapay zeka teknolojisinin finteklerle entegrasyonuna vurgu yaptı. Commencis Yönetim Kurulu Başkanı Fatih İşbecer artık birçok kurumun yapay zeka alanına yatırım yaptığını ve 2026 yılında yeni bir bankacılık sisteminin ortaya çıkacağını belirtti. Şirkette her ay tüm departmanların yapay zeka kullanımını ölçümlediklerini vurgulayan İşbecer, özellikle yapay zeka ajan teknolojisini etkin bir şekilde kullandıklarını ifade etti. İşbecer, 2026 yılında geleneksel sanayi olarak adlandırılan alanların temelden değişeceği bir yıl olacağını vurguladı.

Ödeal CEO’su Fevzi Güngör ise 2025 yılının ilk çeyreğinde fintek ekosisteminin 200 milyon dolar yatırım miktarına ulaştığını kaydetti. Müşterinin ihtiyaçlarına göre inovasyon yaptıklarını ve 130 bin KOBİ’ye ulaştıklarını ifade eden Güngör, bu yıl itibariyle kredi vermeye başladıklarını anlattı.

Kredi başvurularında yaklaşık 12 yıldır yapay zeka teknolojisini kullandıklarını belirten Tam Finans Genel Müdürü Hakan Karamanlı da risk çok iyi yönettiklerini söyleyere,k Türkiye’de geçen yıl kurulan 10 bin şirketin ilk finansmanını Tam Finans üzerinden sağladığını ifade etti. QNB eSolutions Genel Müdürü Okay Yıldırım ise son yıllarda müşteri beklentilerinin değişimine işaret ederek anından doğru ürüne doğru maliyetle ulaşmak istediklerini belirtti. Dijital Köprü ile internet bankacılığına yönelik KOBİ’lerin her ihtiyacını karşılayacak çözümler sunduklarını ve 300 bin KOBİ’ye ulaştıklarını kaydeden Yıldırım, Türkiye’nin en büyük platformu olduklarını vurguladı. Bir fintek portföy yönetim şirketi olduklarını söyleyen Fonmap Kurucu Ortağı Sami Güzel ise, bütün sistemi yapay zeka üzerine kurduklarını belirtti. Fon yatırımlarını bireye yaydıklarını bildiren Güzel, yapay zeka ile herkesin erişebildiği bir yatırım danışmanlığı hizmeti sunduklarına dikkat çekti.