Almanya 2. çeyrekte %10,1 küçüldü

Market Watch'un aktardığına göre Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomik gücü olan Almanya gayri safi yurtiçi hasılası yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10.1'lik düşüş yaşadı.

Almanya ekonomisi 1970'den bu yana ikinci çeyrekte en ciddi düşüşünü yaşadı.

Market Watch'un aktardığına göre Almanya gayri safi yurtiçi hasılası yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10.1'lik düşüş yaşadı. Uzmanlar bu düşüşün yüzde 9 olacağını öngörüyordu.

Federal İstatistik Ofisi, mal ve hizmetlerin ihracat-ithalatıyla birlikte hane halkının nihai tüketim harcamaları ile makine ve ekipmanlar için sermaye oluşumunda “büyük bir çöküş” olduğunu açıkladı.