Özyeğin kurdu, Fazıl Say yönetecek

Özyeğin Üniversitesi’nin ardından kültür sanatta da kalıcı bir kurum oluşturmak için adım atan Hüsnü Özyeğin, Özyeğin Filarmoni’yi hayata geçiriyor. Sanat yönetmenliğini Fazıl Say’ın üstlendiği orkestra, ilk konserini 9 Kasım’da verecek.

Özyeğin Üniversitesi ve Hüsnü Özyeğin Vakfı ile eğitim alanında kurumlar oluşturan Hüsnü Özyeğin, şimdi de bir filarmoni orkestrasının kuruluşuna öncülük ediyor. Fiba Grubu’nun 40. yılını kutlamaya hazırlandığı dönemde hayata geçirilen Özyeğin Filarmoni’nin sanat yönetmenliğini piyanist ve besteci Fazıl Say üstleniyor.

Klasik müziği daha geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlayan girişim, konserlerin yanı sıra genç müzisyenlerin kariyerlerini destekleyen eğitim ve gelişim programlarını da kapsayacak. Özyeğin Üniversitesi ve Hüsnü Özyeğin Vakfı’nın iş birliğiyle yürütülecek çalışmalarla orkestra, akademi ve müziğe erişim olanakları aynı çatı altında bir araya gelecek.

“Ülkemizin geleceği için yaptığımız yatırımlara neler ekleyebiliriz?”





Fiba Grubu Kurucu ve Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin, filarmoni fikrinin eğitim alanındaki deneyimlerini kültür sanata taşıma arayışından doğduğunu belirtiyor:

“Hayatım boyunca fırsat yaratmanın, insanlara yatırım yapmanın ve yaptığımız işi bizden sonra da sürecek bir değere dönüştürmenin önemine inandım. Vakfımızda da üniversitemizde de asıl hedefimiz her zaman gençlerin potansiyelini desteklemek oldu. Buradaki deneyimimizi kültür sanat alanına nasıl taşıyabileceğimizi, ülkemizin geleceği için yaptığımız yatırımlara bu alanda neler ekleyebileceğimizi düşünürken de Özyeğin Filarmoni hayali doğdu.”

Girişimin sanatsal vizyonunu Fazıl Say’ın, gelişim programlarını ise Fazıl Say ve Özyeğin Üniversitesi’nin üstlendiğini ifade eden Özyeğin, orkestra, akademi ve erişim odağının tek çatı altında buluşmasının kendisi için önem taşıdığını söylüyor. Özyeğin, girişimin zaman içinde kendi geleneğini oluşturmasını hedeflediklerini vurguluyor:

“Yıllar içinde gelişimlerine katkı sunduğumuz genç müzisyenlerin dünyaya uzanan hikâyelerini konuşacağımızı ümit ediyorum. Dilerim ki orkestramızın sesi geniş kitlelere ulaşır ve gelecek kuşaklar için kalıcı bir mirasa dönüşür.”

İlk konser 9 Kasım’da

Özyeğin Filarmoni Orkestrası, ilk kez 9 Kasım 2026’da İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda dinleyici karşısına çıkacak. Lansman konserinde orkestrayı Tianyi Lu yönetecek, Fazıl Say piyano solisti olarak sahne alacak. Başkemancılığını Hande Küden’in üstleneceği konserde Beethoven’ın “Egmont Uvertürü” ile Fazıl Say’ın “Mother Earth” Piyano Konçertosu seslendirilecek.

Farklı kuşaklardan müzisyenleri buluşturacak orkestranın sezon programında uluslararası şef ve solistler yer alıyor. Fazıl Say’ın oluşturacağı tematik konserlerde barış, iklim, gençlik ve kültürlerarası etkileşim gibi konular ele alınacak. Genç profesyonel müzisyenler, deneyimli sanatçılarla aynı sahneyi paylaşarak kendilerini geliştirme ve kariyerlerini güçlendirme fırsatı bulacak.

“Türkiye’den dünyaya bir ses olmak”





Sanat Yönetmeni Fazıl Say, hedeflerini “Türkiye’den dünyaya bir ses olmak; özgün yorumlarıyla merak edilen, konserleri heyecanla beklenen bir orkestra oluşturmak” sözleriyle anlatıyor.

Genç profesyonel müzisyenleri deneyimli sanatçılarla buluşturacak bir orkestra akademisi anlayışını benimsediklerini belirten Say, birlikte üretmenin önemini şöyle vurguluyor:

“Sanat Yönetmeni olarak benim için en değerli şey, genç müzisyenlerimizin, deneyimli ustalarımızın, şef ve solistlerimizin dayanışma içinde aynı tutkuyu paylaşması. Çünkü iyi bir orkestra, yetenek kadar birlikte üretmeye ve tek yürek olmaya dayanır.”

Say, orkestranın gelecek hedeflerine ilişkin ise şunları söylüyor:

“Türkiye ve Avrupa turneleriyle sesimizi duyurmayı, Türk bestecilerine ayıracağımız ilk albümümüzle kalıcı bir iz bırakmayı hayal ediyoruz. Özyeğin Üniversitesi’ndeki konserler, açık provalar ve söyleşilerle de müziği kampüs yaşamının parçası hâline getirmek istiyoruz.”

Kampüste konser, genç müzisyenlere burs

Girişimin eğitim ayağında kampüs konserleri, ustalık sınıfları, atölyeler, açık provalar, söyleşiler ve sempozyumlar yer alacak. Klasik müziğin üniversite yaşamının bir parçası haline getirilmesi amaçlanırken Fazıl Say, Özyeğin Üniversitesi’nin Artist-In-Residence programı kapsamında bu çalışmalara katkı sunacak ve liderlik edecek.

Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin sanatın izleyicisi olmanın yanında üreticisi ve icracısı olarak da kampüsün kültür yaşamına katılması hedefleniyor. Hüsnü Özyeğin Vakfı da müzik bursları ve fellowship programları aracılığıyla genç profesyonel müzisyenlerin kariyerlerini destekleyecek.

İlk sezonda yedi konser

Özyeğin Filarmoni Orkestrası’nın açıklanan 2026/27 sezon takvimi şöyle:

9 Kasım 2026, Lütfi Kırdar: Tianyi Lu yönetiminde, Fazıl Say’ın solistliğinde açılış konseri. Başkemancı Hande Küden’in yer alacağı programda Beethoven’ın “Egmont Uvertürü” ve Say’ın “Mother Earth” Piyano Konçertosu seslendirilecek. 26 Aralık 2026, Volkswagen Arena: Howard Griffiths yönetimindeki konserde Fazıl Say, Burcu Karadağ, Hakan Güngör ve Aykut Köselerli sahne alacak. Başkemancılığı Hande Küden üstlenecek. Programda Mozart’ın 21. Piyano Konçertosu ile Say’ın “Kapalıçarşı Uvertürü”, “Alla Turca Jazz” ve “İstanbul Senfonisi” bulunuyor. 26 Ocak 2027, Cemal Reşit Rey Konser Salonu: Josep Vicent yönetimindeki orkestraya akordeon sanatçısı Ksenija Sidorova eşlik edecek. Başkemancı Önder Baloğlu’nun yer alacağı konserde Say’ın Akordeon Konçertosu ile Çaykovski’nin “Romeo ve Juliet” Fantezi Uvertürü ve 4. Senfonisi seslendirilecek. 23 Şubat 2027, Cemal Reşit Rey Konser Salonu: John Axelrod yönetiminde, piyanist Justus Eichhorn’un solistliğinde gerçekleşecek konserin başkemancısı Özgecan Günöz olacak. Programda Richard Strauss’un “Till Eulenspiegel’in Muziplikleri”, Beethoven’ın 4. Piyano Konçertosu ve Dvořák’ın “Yeni Dünyadan” başlıklı 9. Senfonisi yer alıyor. 16 Mart 2027, Cemal Reşit Rey Konser Salonu: Murat Cem Orhan yönetiminde, Can Çakmur’un piyano solisti ve Elena Graf’ın başkemancı olarak yer alacağı program Türk bestecilerine ayrılacak. Ulvi Cemal Erkin, Ahmed Adnan Saygun ve Ferit Tüzün’ün eserleri seslendirilecek. 14 Nisan 2027, Cemal Reşit Rey Konser Salonu: Candida Thompson’ın şef ve başkemancı olarak yer alacağı konserde Beethoven’ın 5. ve 7. senfonileri seslendirilecek. 9 Mayıs 2027, Cemal Reşit Rey Konser Salonu: Nil Venditti yönetimindeki orkestraya piyanist Hayato Sumino eşlik edecek. Programda Bernstein’ın “Candide Uvertürü”, Gershwin’in Fa Majör Piyano Konçertosu, Ravel’in “La Valse” ve Stravinsky’nin “Ateş Kuşu Süiti” bulunuyor.

Özyeğin Filarmoni’nin çalışmalarına ilişkin bilgiler ozyeginfilarmoni.com adresinden takip edilebilecek.