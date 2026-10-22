7. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı: Tasfiye sürecindeki fonların sayısı düşüyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Sürecin başından bu yana, tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131'den 47'ye düşmüş, 55 bin 755 hesaba toplam 49,7 milyar lira tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi yapılmıştır." açıklamasında bulundu.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, 7. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıya, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 15 Ekim 2026 tarihli kararı ile tasfiye ödemelerine başlanan Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemleri ile ilgili olarak 31 fonun 18'inin tasfiye işlemleri 21 Ekim itibarıyla tamamlanmıştır. Bu kapsamda, toplam 10 bin 8 adet hesaba 8,9 milyar lira ödenmiştir. Söz konusu grubun kalan 13 fonunun tasfiyesine ilişkin çalışmalar da hızlıca tamamlanacaktır. Sürecin başından bu yana, tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131'den 47'ye düşmüş, 55 bin 755 hesaba toplam 49,7 milyar lira tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi yapılmıştır."

Açıklamada, önceki Fon Koordinasyon Kurulu kararlarına istinaden SPK tarafından tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak kanun teklifinin görüşmelerinin TBMM Genel Kurulu'nda devam ettiği anımsatılarak, teklifin kısa süre içinde yasalaşacağının öngörüldüğü belirtildi.

- "Titizlikle takip edilmektedir"

Görüşülmekte olan kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından, kalan fonlara ait ara ödemelere ilişkin süreçlerin hızlıca ilerletileceği vurgulanan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Elde edilen fahiş ve haksız kazançların geri alınmasına yönelik süreçler Adalet Bakanlığı, TMSF ve MASAK tarafından titizlikle takip edilmektedir. Tasfiye süreci, hisse senedi piyasalarını olumsuz etkilemeyecek bir anlayışla ve en yüksek sayıda yatırımcının, ödemelerini mümkün olan en yüksek değerde alabilmesini temin edecek bir yaklaşımla yürütülecektir. Tasfiye sürecinin teknik düzeyde günlük bazda takibini yapmak ve kurumlar arası ortak çalışmalarda eş güdümü sağlamak üzere Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın görevlendirilmiştir. Bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile tasfiye sürecinde görev alan diğer kurumlar, kendi yetkilerinde bulunan hususlarda kamuoyunu bilgilendirecektir."