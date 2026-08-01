Altınay Savunma Grubu C-Level üst yönetim yapılanmasına geçti

Savunma ve havacılık sektörünün yetkin mühendislik merkezlerinden Altınay Savunma Grubu, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü desteklemek ve çok uluslu şirket yönetim standartlarını devreye almak amacıyla yeni bir organizasyonel yapıya geçti.

Altınay Savunma Grubu, operasyonel kapasitesini global standartlara taşıyacak yeni bir yönetsel faza geçti. Kurulan bu çatı yapı kapsamında Grup CEO, Grup COO, Grup CTO ve Grup CFO atamaları gerçekleştirildi. Bu dönüşüm, şirketler arası eşgüdümü artırırken, kurumun ilerleyen dönemdeki çok uluslu yapılanma stratejisinin de altyapısını oluşturuyor.

Yeni organizasyonel kurgu doğrultusunda, Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürlüğü, TAAC Yönetim Kurulu Başkanvekilliği ve DASAL Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevlerini yürüten Z. Burak MERCAN, Altınay Savunma Grup CEO’su olarak atandı. Mevcut yönetim kurulu görevlerine ek olarak Enis ATA Grup COO’su, Kutay Çağıl BÜYÜKÖZTÜRK Grup CTO’su ve Barış CESAR ise Grup CFO’su olarak görevlendirildi.

"Uluslararası Standartlarda Bir Yönetim Karakteri İnşa Ediyoruz"





Yeni yapılanmanın grubun sürdürülebilir büyüme hedefleri açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, şunları kaydetti:

"Altınay Teknoloji Grubu olarak, köklü mühendislik birikimimizi uluslararası standartlarda bir yönetim anlayışıyla destekliyoruz. Savunma grubumuzda hayata geçirdiğimiz bu C-Level organizasyon, şirketimizi çok uluslu bir idari yapıya kavuşturma vizyonumuzun temel adımlarından biridir. Kapasite ve yeteneklerimizi doğru yönlendirecek bu çatı yapılanmanın grubumuza, sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

"Mühendislik Gücümüzü Global Bir Refleksle Yönetiyoruz"

Organizasyonel dönüşümün şirketin vizyonuna katacağı değere değinen Altınay Savunma Grubu CEO’su Z. Burak Mercan, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni üst yönetim yapılanmamız, şirketlerimiz arasındaki koordinasyonu artırırken, stratejik karar alma mekanizmalarımıza küresel bir refleks kazandırıyor. Bizler teknoloji üreten ve mühendislik gücüyle değer yaratan bir markayız. Devletimizin ihracat hedefleriyle tam uyum içinde, kalifikasyon süreçleri tamamlanmış, yerlilik oranı yüksek sistemleri envantere kazandırmaya devam edeceğiz. Kurulan bu güçlü idari yapı, bizi uluslararası pazarda daha rekabetçi ve çevik bir noktaya taşıyacak."

Grup Üst Yönetim Ekibi, mevcut şirket yönetimlerinin operasyonel sorumluluklarına dokunmadan, stratejik seviyede hedef belirleme, maliyet yönetimi, verimlilik ve uluslararası pazar entegrasyonu üzerine faaliyet gösterecek.