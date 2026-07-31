Piyasalarda gün ortası: Borsa, döviz ve altında son durum ne? (31 Temmuz 2026)

Dün günü 13.292,93 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 17,35 puan ve yüzde 0,13 artışla 13.310,27 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 51,69 puan ve yüzde 0,39 azalışla 13.241,23 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.238,98, en yüksek 13.391,07 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,05, teknoloji endeksi yüzde 0,25, hizmetler endeksi yüzde 0,46 ve sanayi endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 29'u yükselirken 66'sı düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Altın İşletmeleri, ASELSAN, Astor Enerji, Türk Hava Yolları ile Akbank oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 50 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 16 Haziran 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,37, bileşik getirisi yüzde 42,05 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1510, sterlin/dolar paritesi 1,3450 ve dolar/yen paritesi 160,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,5260 liradan, avro 54,7230 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,2 azalışla 4 bin 50 dolardan, Londra'da ekim vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,7 artışla 87,5 dolardan işlem görüyor.