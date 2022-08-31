Altında aşağı yönlü hareket: Çeyrek altın kaç lira oldu?

Altının gram fiyatı 1.006 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 1.655 lira, Cumhuriyet altını ise 6.740 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 1.006 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 1.006,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.006 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.655 lira, Cumhuriyet altını da 6.740 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1.720 dolardan işlem görüyor.

Analistler, merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin açıklanan verilerle desteklenmesi ile altının ons fiyatının baskılandığını söyledi.

Fed'in eylüldeki faiz kararına ilişkin 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 69'a yükselirken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek toplantıda 75 baz puan faiz artırmasını destekleyen üyelerin sayısı da arttı.

Geçen hafta 109,5'le son 20 yılın en yüksek seviyesini gören dolar endeksi ise şu sıralarda 109'un hemen altında bulunuyor.

Öte yandan, yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüyerek beklentileri geride bıraktı. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisi yüzde 7,3 olmuştu.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de ADP özel sektör istidamı ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 ve 1.680 doların destek, 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.