Döviz ve altın güne nasıl başladı? (15 Ekim 2026)

Gram altın dün günü önceki kapanışın yüzde 1,30 altında 6 bin 520 liradan tamamlamıştı.

Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 6 bin 574 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 800 liradan, cumhuriyet altını 43 bin liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,8 üstünde 4 bin 139 dolarda seyrediyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 49,4170 seviyesinde bulunuyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 49,3970'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla sınırlı yükselişle 49,4170 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,7 artışla 55,4910'dan, sterlin/TL yüzde 0,5 yükselişle 65,5610'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 102,1 seviyesinde.