AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının geçen yılın kasım ayında 3 milyar 107 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

9.01.2026 16:12:390
Anket sonucu: 16 ekonomistin cari açık beklentisi belli oldu

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 13 Ocak Salı açıklanacak "Kasım 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının kasım ayında 3 milyar 107 milyon dolar açık vereceğini öngördü. Ekonomistlerin kasım ayı için cari açık beklentileri, 3 milyar 800 milyon dolar ile 1 milyar 920 milyon dolar arasında yer aldı.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının 2025 yılında ise 22 milyar 303 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti. Ankete katılan ekonomistlerin 2025 için cari açık beklentisi, 20 milyar dolar ile 25 milyar dolar arasında değişti.

Ankete katılan ekonomistlerin 2026 yılına ilişkin cari denge beklentisi ise 26 milyar 520 milyon dolar açık oldu. Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekim ayında 457 milyon dolar fazla verirken, yıllıklandırılmış cari açık 22 milyar 20 milyon dolar olmuştu.

