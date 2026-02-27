Anket sonucu: 33 ekonomistin Şubat ayı enflasyon tahmini belli oldu

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubatta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 2,87 artacağını tahmin etti.

27.02.2026 18:29:460
Paylaş Tweet Paylaş
Anket sonucu: 33 ekonomistin Şubat ayı enflasyon tahmini belli oldu

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Mart Salı günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin şubatta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 oldu. Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,39 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87) ocakta yüzde 30,65 olan yıllık enflasyonun şubatta yüzde 31,42'ye çıkacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması şubat ayı itibarıyla yüzde 24,16 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocak ayında yüzde 4,84 artış göstermişti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Almanya'da enflasyon beklentilerin altında kaldı

Almanya'da enflasyon beklentilerin altında kaldı

Bakan Işıkhan Ocak ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi

Bakan Işıkhan Ocak ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği statüsünde değişikliğe gidildi

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği statüsünde değişikliğe gidildi

Yorum Yaz