Borsa İstanbul'da gong Empa Elektronik için çaldı

Tören, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Empa Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Vural Akman, Empa Elektronik Üst Yöneticisi (CEO) Murat Sarpel, Empa Elektronik Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO) Volkan Akbıyık, Empa Elektronik Mali ve İdari İşler Direktörü Özer Filiz, Halk Yatırım Genel Müdürü Şafak Akdaş, şirket çalışanları ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Uzay, havacılık ve savunma sanayisi başta olmak üzere endüstriyel elektronikten e-mobiliteye, beyaz eşya ve küçük ev aletlerinden akıllı enerji ve LED'li aydınlatmaya kadar geniş bir alanda teknolojik çözüm tedarik hizmeti sunan şirket, Halk Yatırım liderliğinde sermaye piyasalarına adım attı.

Empa Elektronik, 19-20 Şubat'ta gerçekleştirilen talep toplama sürecinin ardından bugün itibarıyla "EMPAE" koduyla Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başladı.

- "AR-GE gücümüzle Türkiye'nin teknolojik gelişimine omuz verdik"

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada, Empa'nın savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda teknoloji çözümleri geliştiren köklü bir şirket olduğunu söyledi.

Ergun, küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bir dönemde Empa'nın yerli üretim kapasitesini artırdığını ve stratejik projelerde sorumluluk üstlendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün Empa, Borsamızda işlem görmeye başlayarak halka arzdan elde ettiği gelirle büyümesini daha sağlıklı gerçekleştirecektir. Bu vesileyle şirketimizin halka arz sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Empa'ya Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum."

Empa Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Akman da şirketin hikayesinin yalnızca ticari bir başarı değil, Türkiye’nin teknolojik gelişimine duyulan güçlü bir inancın yansıması olduğunu aktardı.

Küçük ama kararlı adımlarla başlayan yolculuğun savunma sanayisinden uzay ve havacılığa, e-mobiliteden endüstriyel elektroniğe kadar geniş bir alana ulaştığını belirten Akman, "Yıllar boyunca biz sadece ürün tedarik etmedik. Mühendislerimizin bilgisiyle, sahadaki teknik desteğimizle, AR-GE gücümüzle Türkiye'nin teknolojik gelişimine omuz verdik." dedi.

Akman, Türkiye'nin teknolojik gelişimine katkı sunmanın sorumluluğunu yer aldıkları her projede hissettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bugün burada çalacağımız gong, bizim için yalnızca bir finansal dönüm noktası değil, aynı zamanda mühendisliğe duyduğumuz saygının, ekip çalışmasına olan inancımızın ve ülkemizin teknolojik gelişimine öncü olma kararlılığımızın simgesidir. Kurum olarak bize önemli kazanımlar sağlayan değerli bir yolculuk olan bu adım, kurumsal yapımızı daha da güçlendirirken yeni yatırımlarımızın ve uluslararası adımlarımızın önünü açacak güçlü bir finansal zemin oluşturdu. Bundan sonraki dönemde yeni ortaklarımızla birlikte büyümeyi sürdürürken ülke ekonomisine, istihdamına, teknolojik gelişimine ve vizyon projelerine sağladığımız katkıyı daha yukarı taşımakta kararlıyız. Bu yolda bize inanan, geleceğimizi paylaşan tüm yatırımcılarımıza gönülden teşekkür ediyorum."

- "Stratejik sektörlerin güvenilir teknoloji tedarikçisi ve çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz"

Empa Elektronik CEO'su Murat Sarpel de şirketin bugüne kadar uzay, hava, kara, deniz ve günlük yaşamın birçok alanında faaliyet gösterdiğini belirterek, bu faaliyetleriyle sermaye piyasalarında da varlık göstereceklerini söyledi.

Halka arzın finansal yapıyı güçlendirdiğini ve kurumsal yönetimle sürdürülebilir büyüme konusundaki kararlılığı pekiştirdiğini aktaran Sarpel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Halka arzımız, finansal yapımızı güçlendirmenin ötesinde şeffaflık, kurumsal yönetim ve sürdürülebilir büyüme konularındaki kararlılığımızı da pekiştirdi. Artık hedeflerimizi daha geniş bir yatırımcı kitlesiyle paylaşacak, büyüme yolculuğumuzu birlikte sürdüreceğiz. Ülkemizin teknoloji ekosistemine katkı sağlamaya, nitelikli istihdam yaratmaya, stratejik sektörlerin güvenilir teknoloji tedarikçisi ve çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz."