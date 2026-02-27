  • Anasayfa
  • Piyasalar
  • Borsa
  • Bugün bedelsiz sermaye artırımı yapan bir hissenin fiyatında düzeltme var (27 Şubat)

Bugün bedelsiz sermaye artırımı yapan bir hissenin fiyatında düzeltme var (27 Şubat)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün sermaye artırımı yapan bir hisse için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

27.02.2026 10:06:470
Paylaş Tweet Paylaş
Bugün bedelsiz sermaye artırımı yapan bir hissenin fiyatında düzeltme var (27 Şubat)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Yaprak Süt Ve Besi Çiftlikleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (YAPRK) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Yaprak Süt Ve Besi Çiftlikleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (YAPRK)

%2000 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 14,714 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları karışık seyrediyor

Yorum Yaz