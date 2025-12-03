Aralık ayı kira artış oranı belli oldu! 2025 TÜFE Aralık ayı tavan kira artışı yüzde kaç?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi ile kira artış oranları da belirlenmiş oluyor. Kasım ayı enflasyon verileri bugün açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte Aralık ayı kira artış oranları da netleşti.

Aralık ayı kira artış oranı ne kadar?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. Bu sınır kalktı ve aralık ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı yapacak. Buna göre; Aralık ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde yüzde 35,91 olmasının ardından tavan zam yüzde yüzde 35,91 olarak belirlendi.

Aralık 2025 kira artışı hesaplama örneği

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Aralık 2025

Kira Artış Oranı: % 35,91

Kira Artış Tutarı: 7 bin 182 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 27 bin 182 TL