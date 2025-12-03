Aralık ayı kira artış oranı belli oldu! 2025 TÜFE Aralık ayı tavan kira artışı yüzde kaç?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon oranlarının açıklanması sonrası kira artış oranı milyonların gündeminde. Peki 2025 Aralık ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Aralık ayı kira artışı hesaplama örneği

3.12.2025 10:17:160
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi ile kira artış oranları da belirlenmiş oluyor. Kasım ayı enflasyon verileri bugün açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte Aralık ayı kira artış oranları da netleşti.

Aralık ayı kira artış oranı ne kadar?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. Bu sınır kalktı ve aralık ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı yapacak. Buna göre; Aralık ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde yüzde 35,91 olmasının ardından tavan zam yüzde yüzde 35,91 olarak belirlendi.

Aralık 2025 kira artışı hesaplama örneği

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Aralık 2025

Kira Artış Oranı: % 35,91

Kira Artış Tutarı:  7 bin 182 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 27 bin 182 TL

"Ekonomide büyüme ve istikrar sürüyor"

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (3 Aralık 2025)

Hasara değil olaya odaklanıyor

Türkiye'nin dijital güven karnesi açıklandı

"Enflasyonun düşürülmesinde olumlu sonuçlar almaya devam ediyoruz"

Kasım'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

